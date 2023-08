3 sfiziose ricette con le melanzane che conquistano cuore e palato! Sono facili, fresche e veloci: provale subito

Le melanzane sono tra gli ortaggi più consumati in estate. Queste verdure sono estremamente versatili e possiamo realizzare con esse una miriade di ricette golose, ma anche sfiziose e leggere. Oggi siamo qui per suggerirti tre piatti a dir poco deliziosi che vedono come protagoniste proprio le melanzane. Per prepararle bastano pochi minuti e il risultato è fenomenale.

La parmigiana di melanzane, la caponata e la pasta alla Norma sono solo alcune delle ricette più conosciute che puoi preparare con le melanzane. In questo periodo, le temperature elevate ci fanno passare l’appetito e la voglia di stare ai fornelli è davvero pochissima. Ecco, dunque, che tutti noi cerchiamo di portare a tavola piatti leggeri, freschi ed invitanti senza passare ore ed ore a cucinare. Infatti, oggi ti suggeriamo 3 ricette perfette da mangiare in quest’estate così rovente: sei curioso di conoscerle?

3 sfiziose ricette con le melanzane: la prima è pronta in soli 15 minuti

Hai mai cucinato gli involtini di melanzane in padella anziché al forno? Questa versione estiva è una vera esplosione di sapore e si prepara in un attimo. Lava e taglia a fette sottili le melanzane e mettile su una griglia rovente. Salale e spennellale con dell’olio extravergine d’oliva. Cuocile un paio di minuti per lato e adagiale su un piatto da portata. Intanto, in un tegame, versa della passata di pomodoro, insaporiscila con sale, olio extravergine d’oliva e foglie di basilico fresco. Falla cuocere per qualche minuto.

Taglia della scamorza affumicata a fette sottili e con queste farcisci le fette di melanzane grigliate. Metti sulla scamorza 2 olive taggiasche e avvolgi su loro stesse le fette di melanzana. Aggiungi gli involtini nella salsa e prosegui la cottura per altri 10 minuti. Spegni la fiamma e servi questi involtini filanti così deliziosi.

Un primo piatto sfizioso con le melanzane che conquista grandi e piccini

E se le melanzane diventassero una crema per condire la tua pasta? Innanzitutto, porta a bollore una pentola d’acqua salata. Fai cuocere le melanzane lavate e divise a metà nel senso della lunghezza nel forno per 30 minuti. Una volta tiepide, ricavane la polpa e mettila in un mixer. Aggiungi alla polpa di melanzane delle foglie di basilico fresco, 50 grammi di formaggio grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Otterrai una crema omogenea. Intanto, sarà giunta l’ora di cuocere la pasta.

Nel frattempo, lava e taglia a metà dei pomodorini e passali in padella con un filo d’olio e 2 spicchi d’aglio. Falli insaporire fino a quando sarà ora di scolare la pasta. Versala al dente in padella insieme ai pomodorini, rimuovi l’aglio e unisci la crema di melanzane. Aggiungi una spolverata di parmigiano, mescola tutto e servi questa golosa delizia.

Un antipasto perfetto per le cene d’estate: ricco di gusto e freschezza

Le melanzane tonnate sono un piatto dal gusto straordinario. Lava, taglia a fette sottili e griglia le melanzane. Nel frattempo prepara la salsa tonnata con 80 grammi di tonno sgocciolato, un cucchiaino di capperi, 100 grammi di maionese, un po’ di succo di limone, sale e pepe. Frulla tutto fino ad ottenere una crema omogenea.

Farcisci le tue melanzane grigliate con questa freschissima crema e delizierai il palato di amici e parenti. Abbiamo visto insieme 3 sfiziose ricette con le melanzane ideali per l’estate: quale di queste proverai?