La tanto attesa stagione estiva è finalmente arrivata ed è il periodo giusto per ricaricare le batterie, rimettendoci in forma fisicamente e mentalmente.

Per far sì che questo accada, è importante dedicarsi ad uno stile di vita sano, attraverso la buona alimentazione e dedicandosi a qualche attività sportiva.

In queste calde giornate fare esercizio fisico è un mezzo per combattere la temperatura, scaricando tutte le energie e lo stress accumulato, rilassandosi.

3 sensazionali metodi per tenerci in forma d’estate ottenendo un’abbronzatura da invidia

È il periodo giusto per cimentarsi nello sport all’aria aperta e bisogna approfittarne, l’importante è munirsi di una crema solare protettiva per il sole.

Per chi si trova al mare, ci si può allenare giocando in squadra e divertendosi in compagnia, ovviamente sempre con le giuste attenzioni e precauzioni.

Beach volley e beach soccer sono una giusta soluzione: è bello organizzare tornei, allenando i nostri muscoli e prendendo intanto una bella abbronzatura.

Il contesto dei tornei consente alle persone di prendere parte al gioco con entusiasmo.

Acquagym è uno sport estivo e quindi adatto a questo periodo, è un’attività divertente e stimolante, per molti meno pesante del nuoto.

Nell’acqua ci potremo abbronzare molto velocemente; ovviamente chi sceglie di fare questo sport è sempre opportuno che proceda gradatamente, senza sforzi fisici improvvisi.

Il trekking è un’attività che ci mette a contatto diretto con la natura, permettendoci di scoprire nuovi luoghi mentre bruciamo calorie prendendo il sole.

È fondamentale adottare qualche accorgimento, prima di partire all’avventura: scarpe adatte, rifornimento d’acqua e scegliere gli orari giusti, quando il sole non è troppo forte.

Molti non pensano che solo un’ora di camminata possa farci bruciare 350 calorie circa, una buona alternativa alla palestra.

Ecco 3 sensazionali metodi per tenerci in forma d’estate ottenendo un’abbronzatura da invidia, l’estate dura troppo poco, approfittiamone.

Ulteriore consiglio

La corsa è uno sport eccezionale, in questo periodo possiamo praticarlo all’aria aperta, in spiaggia o ancora in un bel parco.

Si consiglia di prediligere il mattino presto o il tardo pomeriggio per non risentire delle temperature roventi.

È poi fondamentale idratarsi sempre e iniziare gradatamente, per chi è alle prime armi.

Approfondimento

Non tutti sanno che è questa l’ora migliore per abbronzarsi d’estate senza rischi