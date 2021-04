Il sugo di pomodoro è il principe indiscusso della cucina italiana.

La mente di ognuno è invasa dagli indelebili ricordi del sugo della nonna. Mai acido. Sempre eccellente.

In questi tempi di chef e ristoranti stellati, tante se ne sono dette sul sugo di pomodoro. Mille trucchi per togliere acidità, fra i quali spicca il famoso cucchiaino di zucchero.

Il problema è che, che si voglia ammettere o no, se si mette anche poco zucchero, si sente la sua dolcezza, che non è quella del pomodoro.

Ecco finalmente i 3 semplici trucchi per un sugo di pomodoro dolce, senza usare lo zucchero.

1 – Pomodoro di qualità

Comprare assolutamente un pomodoro in scatola buono, magari biologico. Costa un po’ di più, ma il risultato è imparagonabile. Il motivo per il quale molti sughi di pomodoro risultano acidi, infatti, è la bassa qualità della materia prima.

Inoltre, con la stagione estiva che arriverà, il suggerimento è quello di comprare pomodori freschi ben maturi, per fare un sugo espresso. La probabilità che il preparato risulti acido, sarà molto bassa.

2 – La cipolla

La cipolla, rossa, bianca o dorata che sia, è l’ingrediente che più toglie acidità al sugo di pomodoro. Quindi abbondare con la cipolla nel soffritto è uno dei trucchi principali.

Se si usa il cipollotto fresco, ancora meglio, utilizzando anche la sua parte verde.

3 – Cuocere poco

Un altro dei fattori che rende un sugo di pomodoro acido è la cottura prolungata.

Per meglio dire, se il pomodoro è ottimo, la lunga cottura va bene, ma se il pomodoro non è di alta qualità, la cottura prolungata tenderà a svelare questo spiacevole sapore.

In ogni caso, fare un sugo di pomodoro veloce, è quasi sempre il modo migliore per ottenere un ottimo risultato.

Per fare ciò, chiaramente si devono utilizzare nel soffritto solo le verdure che cuociono velocemente, come aglio, cipolla ed erbe aromatiche.

Una ricetta veloce da provare è questa:

Realizzare un soffritto con aglio, gambi di prezzemolo e cipollotto fresco;

mettere il pomodoro, tenendo la fiamma alta;

buttare la pasta. Nel tempo di cottura della pasta, il sugo sarà pronto. Si deve ricordare di girarlo frequentemente, per evitare che si bruci;

aggiungere molte foglie spezzettate di basilico fresco o origano essiccato durante la mantecatura della pasta.

Il risultato lascerà sorpresi.

Ecco i 3 semplici trucchi per un sugo di pomodoro dolce, senza usare lo zucchero.