Il latte vegetale, negli ultimi anni, è divenuto molto apprezzato in tutto il mondo. Si può preparare in tantissimi modi: latte di riso, di soia, di nocciole, di noci e molti altri.

Uno dei più apprezzati è senz’altro il latte di mandorla.

L’unica controindicazione di queste bevande è il costo. Sono difatti abbastanza care. C’è una soluzione per bere bene e spendere meno? Sì.

Ecco 3 semplici passaggi per preparare uno speciale latte di mandorla fatto in casa e risparmiare.

Ingredienti

a) 100 grammi di mandorle sgusciate

b) 1 litro d’acqua

c) 1 cucchiaino di miele o di zucchero

Ammollo e pulitura

Per prima cosa mettere le mandorle sgusciate in ammollo, in acqua fredda, per circa otto ore. Si consiglia di tenerle in frigo. Una volta ammollate, sarà molto più facile togliere la pellicina esterna.

Inoltre, il liquido di ammollo non deve assolutamente essere gettato, ma va conservato in frigo.

Miscelazione

Poi, mettere le mandorle sgusciate in un recipiente alto, con un litro d’acqua. Aggiungere un cucchiaino di zucchero o miele e frullare il tutto con un frullatore a immersione.

Filtrare il composto in una brocca. Il liquido ottenuto è il latte di mandorla, prelibato e salutare.

Riutilizzo

L’acqua d’ammollo e la pasta di mandorle che avanzano, non vanno assolutamente gettate.

Riguardo, l’acqua d’ammollo basterà filtrarla e gustarla fredda, per assaporare una rinfrescante leggera bibita al sapore di mandorla.

Invece, le mandorle tritate, avanzate dal filtraggio del latte, si possono utilizzare per la preparazione di biscotti, torte o dolci di altro genere. Oppure, per vari tipi di pesti con erbe aromatiche: pesto di prezzemolo, di finocchietto, di rucola e anche di basilico.

Da oggi non occorre spendere chissà quanto per una colazione salutare.

Bastano questi 3 semplici passaggi per preparare uno speciale latte di mandorla fatto in casa e risparmiare.

Con soli 100 grammi di mandorle sgusciate, si può avere un litro di latte. Il benessere è alla portata di chiunque.