Ogni mese abbiamo un appuntamento fisso con il nostro gatto per mettere una nuova dose di antiparassitario.

Probabilmente ci immaginiamo correre per tutta la casa, con una pipetta in mano e un micino contrariato che non ne vuole sapere di collaborare.

Infatti, generalmente i gatti non hanno un buon rapporto con l’antiparassitario liquido spot on.

La spiegazione più papabile è che questi animali sono terribilmente schizzinosi e fissati con l’igiene.

Quindi, sporcare il pelo con una sostanza leggermente unticcia non rientrerebbe affatto nella loro top ten della giornata.

Nonostante ciò, questo rimedio è uno dei più diffusi e consigliati, soprattutto per i gatti che vivono anche in giardino e si arrampicano ovunque.

Ma allora come applicarlo rapidamente e in maniera sicura per noi e il felino?

Lo scopriremo proprio nell’articolo di oggi.

L’antiparassitario giusto

Come dicevamo la pipetta spot on ha raggiunto ormai da anni una certa fama.

Il mercato presenta un’infinità di composizioni e marche diverse e per sceglierne una dovremmo attenerci ai suggerimenti del veterinario.

Questa tenderebbe ad agire contro i parassiti esterni ed entrerebbe in circolo attraverso la pelle.

I principali da cui dovremmo proteggere il nostro gatto sarebbero:

pulci;

zecche;

pappataci;

zanzare, soprattutto da metà maggio a metà ottobre.

Importante, poi, sarebbe trovare un prodotto completo che possa agire anche contro le uova delle pulci limitandone la riproduzione e un’eventuale infestazione.

Inoltre, se il nostro micino fosse un vero girovago, con tanti altri amici gatti, potrebbe essere utile proteggerlo pure da:

acari;

pidocchi.

Il trattamento con questo tipo di antiparassitario generalmente è mensile e quindi andrebbe ripetuto ogni 30-40 giorni, senza dimenticanze.

3 semplici mosse per mettere velocemente l’antiparassitario o l’antipulci al gatto ed evitare che lo lecchi

Per applicare l’antiparassitario in pipetta spot on, la prima cosa da fare è assicurarsi che il gatto non possa scappare.

Quindi, sarebbe opportuno circoscrivere il suo ambiente e fargli accettare la nostra presenza, dispensando coccole e vezzeggiativi.

Poi, quando ci sentiamo sicuri di procedere, dovremmo avvicinarci all’animale con la pipetta aperta e pronta per entrare in azione.

A questo punto, ecco 3 semplici mosse per mettere velocemente l’antiparassitario:

blocchiamo il gatto a terra, oppure sul divano o sulla cuccia, tenendolo per la collottola con una presa delicata, senza mai stringere troppo;

con le dita separiamo il pelo nella zona tra le scapole, fino a scorgere la pelle bianca e versiamo metà del contenuto;

separiamo il pelo sulla schiena, poco sotto le scapole, e versiamo l’altra metà.

Queste parti del corpo sono solitamente quelle consigliate per l’applicazione, perché il gatto non arriva a leccarle durante la toletta di routine.

Tuttavia, dovremmo sempre fare attenzione a versare le gocce di prodotto solo e direttamente sulla pelle.

