Volo prenotato, albergo pure, resta solo da fare la valigia e partire. Non bisogna dimenticare, però, che la crisi climatica non va in vacanza, ed è responsabilità di tutti strizzare l’occhio all’ambiente anche in ferie. Ecco allora 3 semplici modi per essere sostenibili in vacanza: sono consigli semplici da applicare, ma se praticati da tutti faranno davvero la differenza.

Portare sempre con sé la borraccia

D’estate, si sa, l’idratazione è fondamentale: con il caldo si tende a sudare molto, e bisogna reintegrare bevendo acqua e succhi di frutta. Quando non si è a casa, però, il rischio è quello di comprare numerose bottigliette d’acqua ogni giorno, consumando un’enorme quantità di plastica. Allora perché non investire in una bella borraccia?

Le borracce tengono l’acqua al fresco tutto il giorno e si possono riempire alle fontanelle presenti in tutte le città. Inoltre, ce ne sono di mille colori e con infinite fantasie: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Usare bagnoschiuma e shampoo solido

Se fino a qualche tempo fa erano pochi i brand interessati alla sostenibilità, ora si sta finalmente diffondendo una nuova consapevolezza ambientale. Tanti sono i marchi famosi che si stanno evolvendo iniziando a produrre bagnoschiuma e shampoo solidi.

Ora è dunque possibile portare con sé il proprio bagnoschiuma e il proprio shampoo preferito, ma sotto forma di saponetta! Oltre a essere eco-friendly, le saponette non ingombrano, sono leggere e si possono portare nel bagaglio a mano. Qui trovi la ricetta per fare in casa il proprio shampoo solido.

Non lasciare in giro i rifiuti

Questo consiglio vale tutto l’anno, non solo durante le ferie. Tuttavia, trovarsi su una spiaggia paradisiaca o in cima a una montagna con un panorama mozzafiato può stimolare la propria coscienza ambientale. Chi ha la cattiva abitudine di abbandonare cartacce o altri rifiuti ovunque si trovi dovrebbe allora chiedersi se davvero vuole rovinare un posto tanto incantevole: la risposta viene da sé.

Un ultimo, piccolo consiglio: è bene portare sempre con sé un sacchetto e dei guanti per raccogliere anche i rifiuti lasciati da altri. È un gesto che costa poco, ma vale davvero tantissimo. Varie associazioni, tra l’altro, organizzano delle giornate per pulire le spiagge in gruppo. Partecipare potrebbe rivelarsi un’esperienza divertente e un’occasione per conoscere altre persone sensibili alle tematiche ambientali.

Una volta messi in pratica questi 3 semplici modi per essere sostenibili anche in vacanza, non resta che dare il buon esempio alle persone intorno. Solo in questo modo si potrà vivere un’estate serena per sé, ma anche per il pianeta.