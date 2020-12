Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È innegabile: il freddo e le prime nevicate portano a una voglia irrefrenabile di dolci. E cosa c’è di meglio di un buonissimo zabaione fatto in casa? Semplice: lo zabaione al moscato! Secondo alcune tradizioni, lo zabaione sembra avere origini piemontesi. Seguendo questa linea, il nome di questo dolce deriverebbe da un santo protettore di cuochi e pasticceri: San Pasquale Baylón. Nel corso degli anni, il nome si è trasformato talmente tanto da diventare “zabaione”.

Amato da tutti, lo zabaione si presta per essere mangiato da solo o come accompagnamento a torte e pandori. È quindi ottimo da servire in tavola durante i pranzi e i cenoni natalizi. Oggi ci serviranno solamente 30 minuti e 3 semplici ingredienti per un buonissimo zabaione al moscato. Proviamo a servirlo insieme a una torta di nocciole, non ce ne pentiremo. Ecco la ricetta proposta dagli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa.

Ingredienti per preparare lo zabaione al moscato

8 uova medie;

8 cucchiai di zucchero (preferibilmente bianco);

1 bicchiere di vino Moscato.

Procedimento

Ecco come usare questi 3 semplici ingredienti per un buonissimo zabaione al moscato. Prendere le uova e separare il tuorlo dall’albume. Quindi prendere un pentolino e versarci i tuorli d’uovo. Aggiungere i cucchiai di zucchero e il bicchiere di vino Moscato. Far cuocere a bagnomaria per circa 30 minuti. Lavorare per tutta la durata della cottura con una frusta a mano. Una volta che lo zabaione avrà raggiunto un aspetto denso e soffice, servire in tavola.

È possibile servirlo in tazza, magari accompagnato da un savoiardo inzuppato. In questo caso, per dare al nostro zabaione un tocco di gusto in più si consiglia di servirlo guarnendolo con una spolverata di cannella. Altrimenti, portarlo in tavola come accompagnamento a pandori o torte invernali.

Se è piaciuta la ricetta dello zabaione al moscato e non si sa cosa cucinare il 25 dicembre, si veda anche come preparare un secondo piatto tradizionale perfetto per il cenone di Natale.