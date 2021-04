3 semplici giochi fai da te per socializzare con il coniglio

La socializzazione è una parte importante per tutti gli esseri viventi, noi umani socializziamo sin da quando veniamo al mondo e continuiamo a farlo. Tutti gli animali sociali come cani, gatti, i leoni od i suricata vivono in gruppi ed imparano le regole seguendo e rispettando la gerarchia.

Anche i conigli sono animali sociali e si rivelano ottimi animali da compagnia, per farli stare bene bisogna lasciarli liberi e non tenerli in gabbia.

Questo perché la compagnia del suo proprietario e la libertà di poter esplorare lo rendono sereno e non irrequieto.

Questo deve avere la possibilità di vivere la casa e le persone se cosi non fosse sarà molto facile avere un coniglio aggressivo e depresso.

Il coniglio è un animale che ha molto bisogno di socializzare ed è per questo che si consiglia sempre di prenderli in coppia.

Esistono dei modi in cui noi umani possiamo socializzare con il nostro coniglio, uno dei tanti modi è attraverso il gioco.

Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo indicare 3 giochi fai da te per socializzare con il coniglio.

Tubi di cartone per far giocare il coniglio

Costruire dei giochi fai da te è molto semplice e divertente, con vecchi tubi di cartone sarà semplice riciclarlo per creare il primo gioco.

Grazie a questo tubo di cartone potremmo inserire dei piccoli premi come il pellet o il fieno che il nostro coniglio dovrà estrarre.

Possiamo utilizzare il tubo della carta igienica senza tapparne i lati per far fuoriuscire il fieno oppure creando dei piccoli fori sul tubo dello scottex.

Quest’ultimo tappandolo ai lati permetterà al nostro coniglio di industriarsi per far cadere i pellet che abbiamo inserito all’interno.

Bicchieri

Tra i tre semplici giochi fai da te per socializzare con il coniglio potremmo utilizzare due bicchieri di carta capovolti con sotto contenente il premio.

Come se stessimo effettuando un trucco di magia, facciamo indovinare al nostro coniglio in quale bicchiere si trova il suo premio.

L’astuzia del coniglio lo guiderà a scegliere il bicchiere giusto.

Filo appeso

Questo gioco è il più semplice e gustoso di tutti quelli presentati, per realizzarlo abbiamo bisogno di uno spago, della verdura e di alcune pizzette.

Allacciamo lo spago a un’altezza tale da non far stressare il nostro coniglio e stendiamo la verdura scelta e fermiamola con le pizzette.

Noteremo che il coniglio per ottenere ciò che vuole assumerà la posizione dell’omino, questo oltre ad essere divertente per noi sarà un’attività nutriente per lui.

Ecco i 3 giochi fai da te per socializzare con il coniglio.