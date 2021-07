L’estate è una delle più belle stagioni dell’anno ma purtroppo porta con sé anche qualche inconveniente. Abbiamo già visto che ad esempio “Per dormire bene in estate tanti fanno questa cosa ma è assolutamente sbagliata”.

Un’altra caratteristica che accomuna un po’ tutti nel periodo più caldo dell’anno è la classica stanchezza cronica. Soprattutto nelle ore più calde della giornata ci sentiamo spossati e senza energie. Sia a livello fisico che mentale. Portare a termine un qualsiasi compito diventa davvero un’impresa. Questo accade perché caldo e afa ci portano a sudare tanto e quindi a perdere importanti quantità di sali minerali. Non a caso in questo periodo quasi tutte le farmacie promuovono integratori a base di magnesio e potassio. Tra l’altro ci sono “3 disturbi assolutamente da non sottovalutare perché possono indicare una forte carenza”.

Ma possiamo fare di più. Con una bella sinergia di ottimi consigli possiamo rimetterci presto in sesto e vivere l’estate pieni di forze ed energia!

3 semplici abitudini per recuperare immediatamente forza ed energia anche in piena estate

Abbigliamento furbo

Parola d’ordine: comodità. Via libera quindi ad indumenti larghi e comodi. No a jeans e abiti troppo stretti e in tessuti sintetici. Perfetti i tessuti naturali e traspiranti come lino e cotone e ok alle tinte chiare.

Vaporizzazioni con acqua termale

Prendiamo la buona abitudine di tenere sempre con noi una bottiglietta di acqua termale. Si trova in farmacia ma anche nelle profumerie più fornite. Quando fa più caldo e comunque ogni volta che ne sentiamo l’esigenza, basterà spruzzarne un po’ sulle gambe e qualunque altra parte del corpo. L’effetto rinfrescante è immediato. Meglio ancora se abbiamo la possibilità di tenere l’acqua termale in frigorifero o in una borsa termica.

Oltre a regalarci un piacevole effetto rinfrescante, questo prodotto idrata. Contiene infatti zinco, rame, vitamina E, manganese e magnesio, tutti elementi utili per proteggere e ricostruire la barriera che ricopre la cute.

Doccia tiepida ed oli essenziali ad hoc

A fine giornata non c’è niente di meglio di una bella doccia. Anche se la tentazione è forte, evitare l’acqua fredda perché si potrebbe avere uno shock termico.

Molto meglio una doccia tiepida.

Applicare infine sulla pelle ancora bagnata oli essenziali rinfrescanti. Ottimi quello di eucalipto e alla menta. L’olio di lavanda dona anche energia!

Nulla di difficile insomma. Sono queste le 3 semplici abitudini per recuperare immediatamente forza ed energia anche in piena estate.