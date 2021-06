L’estate è arrivata e questo vuol dire una sola cosa. È tempo di andare al mare. Infatti, è giunta l’ora di godersi la spiaggia, di assaporare le onde e di rilassarsi sotto il sole per innumerevoli ore. Ma molte sono in agitazione. Infatti, l’ansia della prova costume si fa sentire, e non poco.

3 segreti per scegliere il costume da bagno perfetto per questa estate che ci farà sembrare magre e slanciate e nasconderà le nostre imperfezioni

Nonostante sia giusto sottolineare che ogni corpo è bello nel modo in cui è, il disagio per tante persone è davvero forte. E, se proprio non riusciamo ad accettare ancora il nostro fisico, basta seguire questi piccoli trucchi per snellire la silouette e fare bella figura in costume!

Facciamo attenzione in primis alle spalline del nostro costume perché potrebbero evidenziare i nostri difetti

Molte non si rendono conto che le spalline del costume da bagno hanno un’importanza davvero evidente nel sottolineare i “difetti” del nostro fisico. Infatti, tendiamo a stringerle per evitare che il seno fuoriesca quando facciamo il bagno o quando ci stendiamo sul lettino. Ma indossare un reggiseno del costume con le spalline tirate al massimo può cambiare la figura del nostro fisico. Un costume troppo stretto sulla parte superiore, infatti, evidenzierà braccia e spalle poco magre e toniche e, soprattutto, le maniglie dell’amore che tante di noi hanno. Perciò, ricordiamo: spalline più morbide per slanciare la figura.

Utilizziamo una piccola cintura per coprire le imperfezioni

Un altro segreto riguarda un accessorio che solitamente non si mette al mare, ma che ci darà un tocco di stile in più nascondendo anche le imperfezioni. Stiamo parlando di una piccola cintura. Dovremo indossarla all’altezza dello stomaco se questo si presenta troppo preponderante. O, in alternativa, all’altezza della pancia o dei fianchi. Dipende dal punto del nostro fisico che più ci mette a disagio. Infine, scegliamo sempre costumi fatti di tessuto scuba. Quest’ultimo, infatti, modella il fisico, facendolo sembrare decisamente più slanciato e sexy.

Dunque, ecco 3 segreti per scegliere il costume da bagno perfetto per questa estate che ci farà sembrare magre e slanciate e nasconderà le nostre imperfezioni.

