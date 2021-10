Le decorazioni dei tessuti, insieme ai colori, sono in grado di alterare la percezione dello spazio. Questo ci può aiutare in tantissime circostanze, visto che non sempre abbiamo la possibilità di usufruire delle vaste dimensioni che vorremmo per i nostri interni. Ma basta pensare a quante volte ci è capitato di entrare in una casa, magari di piccole dimensioni, e di sentirci comunque a nostro agio, per capire che non tutto è perduto. Questo è stato verosimilmente possibile grazie ad una saggia ed avveduta gestione non solo della luce, ma anche dei tessuti e delle decorazioni utilizzate.

3 segreti per accostare le decorazioni dei tessuti e le luci di casa per farla diventare accogliente e da far invidia ai nostri ospiti

Partiamo dal presupposto che se abbiamo uno spazio piccolo, i motivi ornamentali tridimensionali saranno in grado di fornire una percezione di maggior grandezza. Questo vale a maggior ragione se il disegno è piccolo. Se poi il tessuto ha un colore caldo e scuro, questo tenderà a far avanzare le superfici. Sicuramente il contesto ha un rilievo primario. Pensiamo ad esempio ad un soggiorno arredato con mobili antichi. Uno di quelli presenti in tante case degli italiani, per intenderci. In questo caso è assolutamente da privilegiare una linea semplice e morbida e un colore neutro, perché altrimenti si potrebbe appesantire troppo l’ambiente.

A molti di noi piacciono i disegni che richiamano il mondo della natura. Può trattarsi di ritratti di animali oppure di motivi che rappresentano ad esempio le stagioni con le loro foglie ed i propri fiori. Per molti sarebbe anche un tentativo di riprendere magari delle nature morte che sono rappresentate in un quadro o in una fotografia. È utile sapere che questi motivi naturali e floreali riescono ad abbinarsi splendidamente con piccoli motivi geometrici o con i cosiddetti falsi uniti.

Per quanto riguarda gli accostamenti dei disegni e dei motivi, è bene non accostarne due che abbiano la stessa gradazione (o una molto simile). Si potrebbe pensare semmai ad abbinare uno stampato grande ad uno più piccolo, per giocare con i richiami stilistici. Ed ecco l’ultimo dei 3 segreti per accostare le decorazioni dei tessuti e le luci di casa per farla diventare accogliente e da far invidia ai nostri ospiti.

Anche l’ambiente conta

Dobbiamo poi tenere a mente che il singolo elemento deve essere considerato nel contesto. Una parete color crema infatti tenderà ad aggiungere, agli effetti che abbiamo già descritto, l’idea di un ambiente caldo e accogliente. Con questi pochi espedienti già potremmo aver ottenuto una stanza più armoniosa, accogliente e che dona una percezione di spazio e grandezza senza fare altro che giocare con gli ornamenti dei tessuti. Migliorare la percezione dell’ambiente in cui trascorriamo molto tempo ci donerà maggiore serenità, ed alcuni accorgimenti sono veramente facili da applicare.