Gli spaghetti ai frutti di mare sono uno dei piatti più prelibati dei ristoranti di mare e non.

Se fatti bene, sanno regalare un tripudio di emozioni, fatte di sapori squisiti e profumi che ricordano il mare. Replicare la bontà di questo splendido piatto anche a casa non è impossibile, ma bisogna fare attenzione ad alcuni errori colossali.

Abbiamo scoperto i segreti che gli chef conservano gelosamente per preparare questo piatto straordinario, e oggi siamo pronti a rivelarli. Scopriamoli insieme.

3 segreti degli chef per uno spaghetto ai frutti di mare talmente buono da commuoversi

Noi di ProiezionidiBorsa amiamo svelare i segreti degli chef per creare alcuni tra i piatti più prelibati della nostra cucina. Abbiamo parlato, ad esempio, del metodo infallibile per preparare degli spettacolari spaghetti alle vongole e renderli cremosissimi.

Un’altra ricetta da leccarsi i baffi di cui andiamo molto fieri è questo spaghetto con sugo di zucchine cremose e tartare di gamberi.

Per la nostra pasta ai frutti di mare, invece, esistono delle regole precise che gli chef più rigorosi non violerebbero mai.

35 grammi di sale grosso

Questo è il quantitativo di sale per ogni litro d’acqua che serve per spurgare le conchiglie. Cozze, cannolicchi e vongole vanno spurgate bene, per assicurarsi che liberino tutta la sabbia rimasta al loro interno. Per farlo abbiamo bisogno di lasciarli in ammollo per almeno 2 ore.

Buttarlo è un errore

Quando avremo messo le conchiglie in padella, queste si apriranno e libereranno un liquido molto saporito. Questo liquido non deve essere buttato, poiché è un vero e proprio mix di sapori e profumi del mare, che dovremo recuperare e filtrare. Ciò che otterremo dovrà poi essere aggiunto in padella prima di calare i molluschi e i pomodorini.

Risottare la pasta

L’ultimo passaggio è fondamentale per il risultato finale. La pasta andrà scolata al dente, conservando un po’ di acqua di cottura, e aggiunta al condimento per creare una vera e propria fusione di sapori.

In questo modo otterremo un piatto ben amalgamato che risulterà davvero spettacolare. Ed ecco i 3 segreti degli chef per uno spaghetto ai frutti di mare talmente buono da commuoversi.

Ultimo suggerimento

È importante che il pesce utilizzato sia davvero fresco. Usare un prodotto congelato sarebbe un grave errore, che cambierebbe totalmente l’effetto finale.