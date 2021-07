Può sembrare banale ma non lo è affatto: è importante ascoltare il nostro corpo e i segnali che ci invia.

Proprio così! Il nostro corpo ci parla e ci lancia segnali che noi dobbiamo saper cogliere.

E proprio perché ci parla, sembrerà incredibile ma, il nostro corpo ci dice quando è ora di andare in vacanza.

3 segnali insospettabili rivelano che il nostro corpo ha bisogno di riposo

Quante volte capita di sentirsi stanchi, senza energie. Quando questa sensazione diventa perdurante, ebbene, ciò significa che davvero l’organismo ha bisogno di uno stop. Inutile quindi insistere. Perché nel momento in cui l’organismo arriva al limite, non si riesce più a fare le solite cose allo stesso modo. Anzi può capitare di fare disastri! Quindi meglio concedersi una pausa.

Attenzione quindi a questi segnali

I segnali che indicano un bisogno imminente di vacanza sono solitamente legati all’umore e al rendimento sul posto di lavoro.

Quindi il primo campanello di allarme, che sta a dirci che è arrivato il momento di fermarsi un po’, è rappresentato dai disturbi del sonno.

Inutile negare infatti che quando si sta male, non si riesce a dormire. E se proprio ci si addormenta, si riposa molto male. Tanto che al risveglio si avverte poi una sensazione di stanchezza, proprio come se non avessimo riposato.

Quando si dorme male, infatti, il risveglio diventa traumatico. C’è infatti chi addirittura ha bisogno di programmare più sveglie al mattino per potersi alzare dal letto.

Attenzione, ciò significa che siamo al limite ed è arrivato il momento di staccare la spina.

Ed è inutile insistere. Se ci fermiamo ne gioverà il nostro corpo, la nostra mente e quindi il nostro lavoro e la nostra vita in generale.

Attenzione ai troppi errori sul lavoro

La troppa stanchezza inevitabilmente ci porta a lavorare male. Quando sul posto di lavoro quindi, iniziamo a fare errori che solitamente sono lontani dal nostro operare, è tempo di stop.

Questo infatti è un altro campanello di allarme da non trascurare.

Dissapori insoliti con i colleghi

Gli errori sul lavoro possono portare a dissapori con capi e colleghi. Se quindi ci accorgiamo che diversamente dal solito, non riusciamo più a gestire questi rapporti, ciò indica che è tempo di fermarsi.

Per non dimenticare poi che lo stress accumulato può determinare anche un indebolimento del nostro sistema immunitario. Quando quindi siamo al limite delle nostre forze, anche le nostre difese si debilitano.

Ecco quindi 3 segnali insospettabili che rivelano che il nostro corpo ha bisogno di riposo. Se li riscontriamo, non resta quindi che fermarsi e rigenerarsi con una vacanza relax.

