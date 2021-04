Quando si inizia un nuovo lavoro, specie quando si esce dal mondo universitario, si è carichi di entusiasmo. Si è pronti a dare il massimo spinti dal senso d’indipendenza e della voglia di emergere.

Per questo motivo soprattutto i primi tempi ci si impegna molto senza guardare orari e fatiche. Inoltre, ci accompagna la sensazione che possa essere un lavoro che ci riempirà di soddisfazioni.

In realtà spesso succede che, spinti dai motivi su menzionati, possiamo non avere fatto bene i conti con alcune cose che con il tempo potrebbero emergere. Nelle prossime righe descriveremo 3 segnali inequivocabili che nessuno si immagina possano indicare che è ora di cambiare subito lavoro.

Questi segnali potrebbero essere dei campanelli d’allarme che possono dirci appunto che qualcosa nel nostro attuale lavoro non va per il verso giusto. Per questa ragione è bene prestargli attenzione.

Ci si rende conto che non ci sono margini di crescita e i momenti negativi aumentano

Il primo segnale è legato alla soddisfazione in termini di riconoscimento, apprendimento e crescita personale. Lo si comprende se si sente di non stare imparando nulla oppure se non si apprendere più niente dopo diversi anni di lavoro.

Lo si può intuire anche quando le opportunità di crescita professionale sono basse. Se si percepisce tutto questo, allora bisogna riflettere se non sia il caso di cambiare ambiente.

Altro segnale è quello in cui sono diventati più i momenti negativi che quelli positivi. Questo lo si può intuire semplicemente in questo modo.

Ovvero quando si esce dall’ufficio ci si rende conto che, durante la maggior parte della giornata lavorativa, si è stati infelici e depressi.

Tutto questo è un segno indicativo che l’ambiente lavorativo potrebbe cominciare a diventare tossico per noi. Quindi potrebbe essere il momento di scegliere di cambiare occupazione.

Crescono altre ambizioni e ci si sente sprecati per le mansioni che si svolgono

Infine, se si pensa di essere sprecati per questo o quel lavoro, potrebbe essere il momento di cercare di soddisfare le proprie ambizioni altrove.

Questo accade nell’istante in cui, mentre si stanno svolgendo le proprie mansioni come compilare i propri fogli Excel, si pensa ad un altro lavoro.

Bisogna capire quando è il momento di cambiare per questo bisogna riconoscere i 3 segnali inequivocabili che nessuno si immagina possano indicare che è ora di cambiare subito lavoro.