Un amico a quattro zampe ci riempie di gioia e affetto. È sempre pronto a farci le feste quando rientriamo a casa. Ci tiene compagnia durante le nostre passeggiate ed è il compagno di giochi perfetto per ogni bambino. Ma capire quali sono i suoi bisogni è molto importante per il suo benessere. E a volte anche facendo tutto il possibile ci chiediamo se sia davvero felice.

Abbiamo già trattato questo importantissimo argomento per tutti gli amanti degli animali. In un precedente articolo abbiamo scoperto “quanto tempo al giorno dobbiamo dedicare al nostro cane per renderlo felice”. Oggi vedremo a quali segnali fare attenzione per rispondere una volta per tutte a questa domanda.

3 segnali importantissimi che ci fanno capire che il nostro cucciolo è felice

Una delle prime cose da osservare è come si comporta il cane appena ci svegliamo. Che dorma con noi in camera, nella sua cuccia o in un’altra stanza, cosa fa quando ci alziamo? Se ci vede in piedi e corre subito verso di noi a darci il buongiorno è sinonimo di gioia. Anche se è un cagnolino ancora piccolo e quindi un po’ irruento nei modi, il suo farci le feste appena ci svegliamo significa che è davvero felice.

Come si addormenta durante il giorno

Osservare la posizione in cui dorme è un altro indicatore. Infatti, quando i cuccioli si sentono a loro agio prendono posizioni un po’ insolite. Se il nostro cane dorme per lo più raggomitolato sta bene ma è un po’ in allerta. Magari c’è qualche ospite in casa che ancora non ha inquadrato bene. Se invece dorme a pancia in su con le zampe distese e in una posizione buffa si sente al sicuro. Tanto da esporre la pancia senza preoccuparsi e in completo relax.

Per finire, contrariamente a quello che si pensa, un cane indipendente è più felice. Se non passa tutto il tempo attaccato a noi significa che è completamente a suo agio. Può giocare o dormire tranquillamente in una stanza diversa da dove siamo noi. Al contrario se ci sta sempre attaccato potrebbe essere un po’ stressato.

Ecco quindi 3 segnali importantissimi che ci fanno capire che il nostro cucciolo è felice. Osserviamo bene il suo comportamento e facciamo attenzione al suo benessere. Magari pensando a quale accessorio comprare a prezzi anche convenienti per rendere migliore e felice l’estate del nostro cane e animali.