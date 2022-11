3 salse speciali da preparare a casa e perfette per accompagnare ogni carne

Nonostante questa coda estiva dell’autunno, prima poi arriverà anche il freddo. E con esso, oltre al problema dei costi del riscaldamento, utilizzeremo però anche la nostra tavola con piatti succulenti. Le temperature basse invogliano nuovamente a mangiare la carne e le regioni italiane faranno a gara per i piatti più saporiti. Arrosti e bolliti, cotechini e lessi, tutti alla ricerca di un secondo nutriente e da leccarsi i baffi. Con qualche segreto della nonna per fare un piatto top. Ma in questo nostro articolo non ci occuperemo di carne, bensì di qualche salsa speciale con la quale potremmo accompagnare la pietanza. Ricordando che l’abitudine di unire le salse alla carne ha origini antichissime.

Una salsa semplice ma ad effetto

In molte città italiane sono comparsi negli ultimi anni i ristoranti argentini. Molto frequentati e apprezzati dagli italiani, che ci vanno per assaggiare la tipica grigliata locale, ossia l’asado. Carne che quasi sempre viene servita con la salsa chimichurri. Molto semplice da preparare e che ha bisogno semplicemente di olio, aceto, acqua, pepe e cumino, prezzemolo e origano, aglio, peperoncino e timo. E ricordando di utilizzare la quantità d’acqua pari a due cucchiai di olio e uno di aceto.

3 salse speciali da preparare per le carni rosse alla francese

I nostri Lettori che si sono recati in Francia, ma soprattutto a Parigi avranno sicuramente assaggiato la salsa locale abbinata alle bistecche. Addirittura, in qualche ristorante viene servito un piatto unico proprio con la salsa parigina, la carne e la pasta. Decisamente un’eresia ai nostri occhi, ma che presa semplicemente con la voglia di assaggiare qualcosa di diverso, potrebbe anche piacere. Molto semplice la salsa parigina, che si prepara unendo burro, aglio, rosmarino, limone, prezzemolo, senape e qualche acciuga. Il tutto rigorosamente frullato assieme e servito proprio soprattutto con le carni rosse. Non direttamente sulla fetta di carne, ma rigorosamente a fianco.

Una crema al formaggio davvero speciale per chi ama la carne bianca

Nonostante stia finendo il periodo delle grigliate, molti italiani apprezzano comunque la carne arrosto anche durante l’inverno. Sportivi e atleti, ma anche coloro che sono molto attenti alla linea, preferiscono la carne bianca. E se vogliono per una volta sgarrare alla dieta, potrebbero creare una salsa al formaggio, perfetta proprio per la carne di tacchino e di pollo. Basterà creare una besciamella, alla quale unire del formaggio grattugiato, sale e pepe e un formaggio con le qualità del Toma. 3 salse speciali da preparare a casa e perfette per accompagnare la carne, per la gioia dei più golosi di casa.

Lettura consigliata

Una torta di mele diversa dal solito ma ugualmente buona quella normanna