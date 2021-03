La letteratura, come ogni arte, si fonda su canoni consolidati nel tempo, che premiano alcuni autori e ne penalizzano altri. Ma non è detto che i grandi libri siano sempre i più conosciuti. Per avvalorare la tesi, ecco 3 romanzi quasi sconosciuti da leggere almeno una volta nella vita.

3 romanzi quasi sconosciuti da leggere almeno una volta nella vita

Di seguito consigliamo tre romanzi di autori più o meno grandi e sconosciuti alla maggior parte dei lettori. Tuttavia, sono tutti capolavori: leggerli serve ad ampliare i nostri orizzonti e a insegnarci che scavando si possono trovare tesori.

“Anime alla deriva” di Richard Mason

James Farrell osserva una tempesta che scuote il mare dalla finestra della sua casa in Cornovaglia. In quella casa ha vissuto felicemente per quarant’anni, con sua moglie Sarah. Ma ora Sarah non c’è più, uccisa poche ore prima proprio da James. Perché? James deve cercare il coraggio di ammettere pesanti verità. Un romanzo tenebroso, che indaga i grandi e difficili temi della vita.

“La Trilogia sporca dell’Avana” di Pedro Juan Gutiérrez

Pedro Juan è un uomo sull’orlo del baratro. Tutta la sua vita pare andare a rotoli: ha perso il suo lavoro da giornalista e il suo matrimonio è fallito miseramente. In una L’Avana degli anni ’90, Pedro cerca di limare le sue sofferenze, la sua profonda solitudine. Noi lettori lo seguiremo tra le sue avventure rocambolesche. Sullo sfondo, la magica e sensuale Cuba.

“Il soccombente” di Thomas Bernhard

Nella Salisburgo della metà del ‘900, presso la scuola del prestigioso maestro di pianoforte Horowitz, si incontrano tre promesse della musica. Due sono giovani talenti, ma il terzo è Glenn Gould, il più grande pianista della terra. Lo splendore perfetto con cui Gould accarezza i tasti del piano, annienta uno dei suoi due compagni di corso. Gli effetti saranno inattesi e devastanti. Un capolavoro assoluto di Bernhard, una perla rara di narrativa.

Approfondimento

Per altri consigli di lettura, cliccare qui.