La lettura è la migliore amica di tantissime persone. Un libro può davvero trasportarti in luoghi magici, facendoti dimenticare del presente. Una trama, lo stile di uno scrittore, i personaggi. Qualsiasi cosa può coinvolgerci, facendoci compiere un viaggio indimenticabile. E oggi vogliamo consigliare tre storie che hanno proprio lo scopo di rapirci totalmente.

3 romanzi da leggere a cui non possiamo assolutamente rinunciare durante l’estate 2021

Iniziamo questa lista con un romanzo conosciutissimo di J. D. Salinger. Stiamo ovviamente parlando de “Il giovane Holden”. La storia ruota attorno a un sedicenne che tenta di nascondere ai genitori la sua espulsione dal college. Tornato a New York, alloggia in un hotel da solo, vagando durante le giornate per le vie della Grande Mela. E Salinger ci racconta con dettagli minuziosi gli incontri che il protagonista fa con personaggi improbabili e pittoreschi. E intanto Holden si pone domande sulla vita e sullo scopo, mostrando la paura tipica dei sedici anni di diventare adulto, sommerso dal timore e da infiniti dubbi. La sua confusione è quella che abbiamo sperimentato tutti almeno una volta nella vita. E l’emozione che si può provare leggendola nello stile di Salinger è davvero unica.

La campana di vetro, Sylvia Plath

Sofferenza, depressione, introspezione. Ecco cosa possiamo trovare ne “La campana di vetro”, unico romanzo di Sylvia Plath. Nella storia ci avviciniamo a Esther, studentessa di giornalismo a New York che vive in un clima agiato e frenetico. Sembra avere tutto ciò che desidera ma, una volta tornata a Boston, la depressione torna a farle visita dopo aver appurato di non essere entrata in una scuola di scrittura. Da qui il dolore, la psichiatria, altri disturbi mentali, il ricovero e il tentato suicidio. Le tematiche che negli anni ’50 (periodo in cui era ambientato il romanzo) erano un tabù, vengono scritte con grande onestà dalla Plath. Stiamo parlando di un romanzo davvero introspettivo, che ci farà guardare dentro noi stessi e ci farà analizzare la società che ci circonda.

Il maestro e Margherita, Michail Bulgakov

Mosca, anni ’30. Woland, che impersona Satana, irrompe sulla scena, dando vita a situazioni tragicomiche che lo portano a conoscere il Maestro. Questo personaggio è uno scrittore disperato, che ha perso l’amore e che non riesce a conquistare il successo attraverso il suo romanzo, dedicato al processo di Gesù. Intanto Bulgakov ci presenta anche Margherita che Woland vuole far incontrare al Maestro. Sarà proprio Margherita a mettere a freno la malvagità di Woland e a salvare il Maestro. Questo romanzo, intriso di fantasia ma al contempo di crudo realismo, dimostra la disonestà dell’anima. Attraverso l’ironia, Bulgakov mette in luce l’ipocrisia e ci fa riflettere sulla distinzione tra bene e male.

