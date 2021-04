Proprio come le persone, anche i cani possono soffrire di alitosi. Dunque, se il nostro cane ha l’alito cattivo bisognerà in prima battuta rivolgersi al veterinario. Questo perché può essere il sintomo di alcune patologie anche serie, come ad esempio il diabete.

Una volta accertati della sua buona salute generale, vediamo come possiamo risolvere questo spiacevole inconveniente. Ecco 3 rimedi naturali poco conosciuti per dire addio all’alito cattivo dei cani ed un consiglio da seguire.

Il primo rimedio che consigliamo sono degli snack. Questi si potranno usare per premiare il cane o per una coccola in più. Saranno inoltre estremamente efficaci per ridurre l’alitosi. Vediamo quindi come prepararli. In una ciotola unire l’acqua con dei fiocchi di avena, fino ad ottenere un composto pastoso. Sminuzzare quindi delle foglie di menta, se possibile fresca e girare bene. Creare delle piccole palline e riporle in frigorifero. In questo modo avremmo sempre a disposizione dei piccoli premi salutari per i nostri amici a quattro zampe. Inoltre, usandole quotidianamente, il problema dell’alitosi diminuirà sensibilmente.

La carota

Un’altra soluzione vede protagonista la carota. Il nostro cane si divertirà a mordicchiare questo ortaggio. In questa maniera stimolerà la produzione di saliva, utile a pulire i denti da eventuali residui. Inoltre potrà immagazzinare sostanze nutritive importanti come il carotene. Questo è un potente antiossidante che protegge dall’invecchiamento causato dai radicali liberi. La carota si potrà dare al cane ogni due o tre giorni.

Infine un ottimo alleato nella lotta all’alitosi è il prezzemolo. Questo si può aggiungere, ben sminuzzato alla pappa quotidiana con frequenza di una o 2 volte a settimana. In alternativa si potranno bollire dei ramoscelli. Filtrare poi l’infusione. Una volta raffreddata metterla in un contenitore spray e vaporizzarla direttamente in bocca al cane al bisogno.

Il consiglio che vale sempre è di prestare attenzione all’alimentazione. Ebbene, è meglio prediligere cibo secco rispetto a quello umido. Il primo infatti, grazia all’azione abrasiva, favorisce la pulizia del cavo orale. Si può anche ricorrere a dei giochi creati apposta per l’igiene dentale, in vendita in tutti i negozi di animali.

Ecco dunque svelati 3 rimedi naturali poco conosciuti per dire addio all’alito cattivo dei cani ed un consiglio da seguire.

Approfondimento

Se il cane soffre di reflusso ecco gli integratori giusti per aiutarlo