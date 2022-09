Avere i capelli poco folti e diradati, con aree della cute che si scorgono tra le ciocche, può essere davvero un problema. Questa condizione può far dispiacere e incidere sull’autostima. I nostri capelli possono essere poco folti per condizioni genetiche. Oppure potrebbero iniziare a diradarsi per problemi legati allo stress, a una cattiva alimentazione, a varie patologie. O ancora a causa di trattamenti estetici errati oppure per cure legate alla salute.

Qualsiasi sia la causa, il problema dei capelli diradati rimane, per cui chi ne soffre vorrebbe trovare una soluzione. C’è chi può pensare di usare trattamenti mirati o di applicare rimedi posticci come le extension. Ma alcuni rimedi naturali, tre in particolare, possono essere maggiormente d’aiuto.

3 rimedi naturali per infoltire i capelli diradati senza usare le extension

Possiamo aiutare capelli poco folti con l’olio di oliva. Ricco di acidi grassi, può aiutare la chioma a irrobustirsi, riducendone anche la secchezza. Basta riscaldarlo leggermente in un pentolino, quindi versarne un po’ nel palmo della mano e passare quest’ultima sui capelli, massaggiando. L’olio di oliva si dovrà tenere in posa per mezz’ora e poi risciacquare.

Anche l’olio di ricino può aiutare i capelli diradati favorendone la crescita, grazie a proteine che li rendono più forti. Un trattamento sotto forma di impacco, da applicare una volta a settimana, sarà di molto aiuto.

Infine può essere propizio l’henné, per la sua capacità di legarsi alla cheratina. In questo modo si crea sui capelli una sorta di ispessimento a strati. Certamente, l’henné si usa per colorare i capelli. Ma, aggiungendo al composto una punta di aceto di mele, possiamo ottenere un preparato rinforzante. Questa miscela si potrà applicare sui capelli e tenere in posa 60 minuti prima del lavaggio.

Ecco, dunque, 3 rimedi naturali per infoltire i capelli. Vediamo ora un altro problema che potrebbe accostarsi a quello di una chioma diradata.

Come eliminare la forfora

Una chioma diradata può essere anche secca e la secchezza potrebbe causare la presenza di forfora. L’aggiunta di questo secondo problema potrebbe essere un’ulteriore preoccupazione per noi. Due ingredienti naturali citati in precedenza potrebbero aiutarci non solo a infoltire i capelli, ma anche a combattere la forfora. Si tratta dell’olio di oliva che, come detto, aiuta a ridurre la secchezza, e dell’aceto di mele. Usato nel preparato dell’henné o diluito in acqua, può aiutarci a fortificare i capelli e a bloccare la formazione della forfora.

