La stagione calda è perfetta per sfoggiare le nostre scarpe aperte preferite. Uomini, ma soprattutto donne, posseggono un’infinità di modelli di sandali ed infradito per ogni occasione. Dopo che per tanti mesi abbiamo tenuto i piedi segregati in calzettoni e stivaletti, finalmente possiamo liberarli. Il piede prende aria, rimane più fresco e comodo per tutta la giornata.

Sudore, contatto diretto con la polvere e la terra, però, possono rovinare e macchiare la parte interna della calzatura. Tutti questi fattori causano la nascita di quelle fastidiose ed imbarazzanti macchie scure. Oltre ad essere antiestetiche, spesso non hanno un buon odore. Per ripulire con successo ogni traccia, ecco 3 rimedi naturali per eliminare aloni di sudore dalle suole dei sandali e infradito.

Sapone di Marsiglia

Se l’obiettivo è quello di rimuovere lo sporco accumulato nelle suole di gomma, o materiali simili, è consigliabile il sapone di Marsiglia. Con l’aiuto di un vecchio spazzolino, passare sulla superficie un po’ di sapone diluito con acqua e sfregare sulla macchia. Con un panno bagnato, poi, sciacquare e rimuovere le tracce.

Bicarbonato e limone

Sui materiali più resistenti e rigidi, ad esempio i sandali di sughero, per smacchiare serviranno due ingredienti efficaci: ½ limone e un cucchiaio di bicarbonato. È una miscela un po’ più aggressiva, per aloni ostinati, quindi non usare su modelli più delicati. Dopo avere mescolato gli elementi, il risultato finale sarà una crema, simile a quella usata per lo scrub. Passare il miscuglio sulla macchia con uno spazzolino e strofinare finché l’alone sparirà. Per togliere i possibili residui, usare la bambagia. Solo dopo 12 ore rimuovere con un panno umido le tracce finali.

Aceto e bicarbonato

Se le macchie sono vecchie e più resistenti, si può intervenire con aceto e bicarbonato. Aggiungere in uno spruzzino: un bicchiere d’acqua, un bicchiere di aceto, 3 cucchiai di bicarbonato. Spruzzare il mix sulla parte macchiata e passare l’ovatta asciutta per eliminare i residui, poi lasciare asciugare in un’area ventilata.

È sempre meglio informarsi sul tipo di materiale della scarpa, prima di applicare i 3 rimedi naturali per eliminare aloni di sudore dalle suole dei sandali e infradito.