La fine dell’estate ormai è vicina e alle porte ci attende una nuova stagione con i suoi colori, odori e sapori. Fra i tanti frutti che questo periodo regala, le noci sono sicuramente tra le più ricercate per la loro prelibatezza e per la loro utilità in fatto di salute. In Italia la raccolta comincia a settembre e si protrae anche fino a novembre. Avviene quando il mallo della noce si apre e il guscio risulta umido e scuro. Il procedimento consiste nel raccogliere le noci cadute in terra e nello scuotere gli alberi per far cadere al suolo quelle rimaste appese, successivamente vengono private del mallo, lavate e messe a seccare.

I benefici e gli usi in cucina

Le noci apportano molteplici benefici: sono fonti di proteine, sali minerali e vitamina E, contengono omega3 e sono ricche di antiossidanti. Grazie a queste proprietà nutritive aiutano il sistema immunitario, abbassano il colesterolo, sono benefiche per il cervello e riducono il rischio di ictus.

Per tutti questi motivi, ma soprattutto per il loro gusto particolare e per la loro versatilità, sono molto usate in cucina e si sposano perfettamente con preparazioni sia dolci che salate. Possono essere utilizzate come spuntino, per condire insalate, primi piatti o per farcire pane e focacce. Anche nella preparazione di salse o pestati sono eccezionali, ma il loro apice lo raggiungono nella preparazione di torte, dolci e biscotti.

3 rimedi naturali ed efficaci per togliere facilmente le macchie di mallo di noce dalla pelle

Durante la raccolta o la pulizia delle noci dal mallo, nonostante si usino tutte le precauzioni del caso, capita quasi sempre di sporcarsi le mani a causa dell’olio scuro che il mallo secerne. Questo tipo di macchia è molto difficile da togliere e può persistere per giorni. In aiuto, ecco 3 rimedi naturali ed efficaci per togliere facilmente le macchie di mallo di noce dalla pelle:

Limone e sale

Strofinare il succo del limone sulle mani e tra le dita, e poi aggiungervi due cucchiai di sale e sfregare per qualche minuto.

Acqua e aceto bianco

Preparare una soluzione di acqua tiepida ed aceto bianco in cui immergervi le mani: lavare le mani insistendo soprattutto sulle zone più macchiate.

Olio d’oliva

Se le macchie sono fresche è possibile utilizzare dell’olio di oliva da strofinare insistentemente sulle mani.

Avere accortezza nell’utilizzo di aceto e limone. Nonostante siano prodotti naturali, possono comunque creare leggere irritazioni, soprattutto alle pelli più delicate. Si consiglia dopo il trattamento, di lavare accuratamente le mani ed idratarle con della crema neutra.