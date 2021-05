A chiunque sarà capitato di avere dei giorni in cui non ci si sente per niente in forma. L’unica cosa che si vorrebbe fare è restare a letto aspettando di stare meglio, però, non sempre è possibile e quindi diventa necessario trovare delle soluzioni.

Nelle giornate in cui ci sentiamo particolarmente fiacchi e che avvertiamo il fastidioso senso di nausea e vomito possiamo scegliere di adottare dei rimedi naturali. La nausea è una situazione molto fastidiosa, poiché fa sentire chi ne soffre agitato, con un senso di malessere che sembra non passi mai. Alcune volte questo disturbo può dipendere da una cattiva digestione, da stress o da uno stato particolare come la gravidanza.

A prescindere da quale sia il fattore scatenante, comunque il senso di nausea e vomito rende impossibile poter affrontare la giornata e portare a termine anche le piccole cose. Ecco i 3 rimedi naturali ed efficaci per ridurre il fastidioso senso di nausea.

Camomilla

Per chi non ama ricorrere a farmaci, esistono dei rimedi naturali che aiutano ad alleviare il fastidioso senso di nausea e vomito. Il primo dei tre che citiamo è la classica camomilla, molti lo sfruttano già come rimedio contro il mal di pancia. Questo può essere un metodo per ottenere un po’ di sollievo dalla nausea. Basterà preparare una tazza di acqua calda e mettere i fiori secchi o la busta, consigliamo di consumarla tiepida e a piccoli sorsi. Questa bevanda placherà il senso di malessere.

Acqua di cottura del riso

Un altro metodo naturale che in pochi conoscono per stare meglio in questi casi, è l’acqua di cottura del riso. In molti la conosco come rimedio efficace per la cura della pelle e dei capelli, in realtà questa può essere utilizzata anche in questo caso. Dobbiamo solo raccogliere l’acqua del riso appena cotto e berlo, questa aiuta a contrastare la nausea perché è ricca di amido.

Impacchi d’acqua fredda

L’ultimo suggerimento per soffrire meno in questi momenti di malessere è quello di effettuare degli impacchi d’acqua fredda sulla fronte. Utilizziamo una garza e bagniamola appunto con acqua fredda successivamente mettiamola sulla fronte e restiamo qualche minuto sdraiati. Ecco, dunque, i 3 rimedi naturali ed efficaci per ridurre il fastidioso senso di nausea.