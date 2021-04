Molti di noi vivono in casa con almeno un animale da compagnia, che sia esso un cane, un gatto, un pesce rosso o un coniglio. La scelta dell’animale domestico rispecchia un po’ la nostra personalità e le nostre esigenze. Per chi vuole un animale che stia per la maggior parte del tempo in casa opterà per un gatto o un coniglio. Chi invece vuole godersi più le passeggiate opterà per un cane, che si sa ci mantiene attivi con le uscite giornaliere.

Prendersi cura di un cane implica non solo conoscere il linguaggio di questo ma anche mettere in pratica alcune abitudini. Tra queste le uscite giornaliere sono le più importanti, attraverso queste, il cane socializza e impara che i bisogni devono essere fatti fuori casa.

Può capitare, però, che non sempre il nostro amico a quattro zampe riesca a trattenere la pipì e cosi ci lascia delle sorprese in casa. Ecco perché indichiamo 3 rimedi facili e naturali per creare deodoranti efficaci per rimuove l’odore della pipì del cane in casa.

Amido di mais e bicarbonato

In questo articolo vogliamo indicare 3 rimedi facili e naturali per creare deodoranti efficaci per rimuovere l’odore della pipì del cane in casa. Il primo che indichiamo è a base di amido di mais e bicarbonato, questo composto è molto utile per eliminare l’odore di pipì del cane.

Inoltre entrambi riescono ad assorbire l’odore di pipì cosi da inibire il cane da rifarla nello stesso posto. Un modo per profumare questo composto può essere quello di aggiungere qualche goccia di olio essenziale che più ci piace.

Utilizzare le erbe

Le erbe essiccate ci vengono in soccorso per creare un deodorante fatto in casa per eliminare l’odore della pipì in casa.

Abbiamo bisogno di basilico, menta, origano e fiori di lavanda e dell’acqua calda. Prepariamo cosi un infuso da filtrare in uno spruzzino una volta raffreddato, per rendere il composto un deodorante repellente aggiungiamo un po’ di pepe. Il forte odore di questa spezia inibisce il cane alla minzione. La stessa cosa vale se al posto del pepe aggiungiamo del peperoncino.

Succo di limone

Tra i deodoranti fai da te possiamo menzionare anche l’utilizzo del succo di limone, che risulta essere molto efficace per rimuovere l’odore della pipì. È l’acido citrico che permette di eliminare questo sgradevole odore, diluito con acqua o utilizzato puro può essere spruzzato direttamente sulla superficie interessata.

Ecco i 3 rimedi facili e naturali per creare deodoranti efficaci per rimuovere l’odore della pipì del cane in casa.

