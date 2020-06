La verità ci fa male, ma va affrontata: lo zucchero è dannoso per l’organismo andrebbe ridotto, se non bandito dalla dieta. Non è una questione di linea, ma soprattutto di salute.

Esistono però interessanti utilizzi cosmetici che sfruttano le proprietà nutrienti e idratanti di questo elemento. Ecco 3 rimedi di bellezza facili ed ecologici usando lo zucchero.

Scrub naturale per una pelle morbidissima

Lo scrub elimina le cellule morte depositate sullo strato più esterno dell’epidermide, che rendono il colorito spento e opaco. Ammorbidisce, stimola la circolazione ed è utile per preparare la pelle alla depilazione.

Possiamo creare uno scrub poco aggressivo utilizzando lo zucchero: economico e naturale, esfolia gentilmente -o meglio, dolcemente!

Per il viso sarà sufficiente inumidire e applicare lo zucchero con movimenti circolari. Si può passare delicatamente sulle labbra, ma va evitato il contorno occhi, dove la pelle è più sottile e sensibile. Una volta sciacquato, possiamo applicare crema idratante e balsamo labbra.

Lo scrub a base di zucchero è una coccola per tutto il corpo sotto la doccia. È completamente solubile in acqua e basterà sciacquare accuratamente per non avere residui.

Aggiungendo un olio vegetale creeremo il mix perfetto per apportare nutrimento e facilitare un benefico auto-massaggio per gambe e braccia. La pelle sarà vellutata!

3 rimedi di bellezza facili ed ecologici usando lo zucchero: il cowash, o conditioner-only wash

Lavaggi frequenti con shampoo possono aggredire il cuoio capelluto e privarlo del film idrolipidico che protegge cute e fusti dei capelli.

È possibile alternarlo al cowash, lavaggio effettuato con un conditioner, o balsamo. Il metodo regala una chioma pulita e soffice, basta seguire alcune regole:

1 – scegliere un balsamo leggero, dalla formula non troppo nutriente e priva di siliconi;

2 – aggiungere un cucchiaio di zucchero per ottenere un leggero scrub in grado di asportare la sporcizia e le cellule morte. In più lo zucchero apporterà idratazione e lucentezza!

3 – risciacquare a lungo e con cura, per eliminare tutti i residui da radici e lunghezze.

La ceretta araba, o sokkar

Per questa ceretta servono zucchero, succo di limone e acqua. Si mescolano in un pentolino 3 parti di zucchero, 1 parte di limone, ½ parte d’acqua. Si porta lentamente a bollore continuando a mescolare fino a quando il composto avrà assunto un intenso color ambra. Facendo attenzione a non scottarsi, si versa la cera in un barattolo di vetro temperato e si fa raffreddare. Quando sarà tiepida, si preleva una piccola dose e la si lavora tra le mani. Si crea una pallina da stendere sulla pelle ben tesa, prima del fatidico strappo. I residui si rimuovono con semplice acqua. Questo metodo minimizza le irritazioni e l’insorgenza degli odiosi peli incarniti. Un consiglio in più? Stendere contropelo e strappare nella direzione di crescita, per massimizzare delicatezza ed efficacia… Provare per credere!