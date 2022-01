Compaiono sulla pelle dopo una certa età, spesso dopo una lunga esposizione al sole. Le macchie senili o solari potrebbero farci sentire a disagio e non sempre in ordine. Soprattutto se sono comparse sul viso o in un posto ben visibile come le mani. Creme e unguenti farmacologici potrebbero fare al caso nostro e venirci in aiuto. Se adeguatamente consigliati il rimedio è dietro l’angolo. Ma non facciamoci sfuggire anche altri tipi di consigli. Ecco infatti 3 rimedi della nonna contro le macchie della pelle e non sono bicarbonato e limone.

Qualche rimedio fai da te

Se ci siamo affidati a qualche esperto, ben venga se il risultato è stato ottimale. Se invece volessimo utilizzare qualcosa di più naturale o seguire il consiglio di qualche amico ben informato saremmo sicuramente approdati all’uso di bicarbonato e limone. Questi due prodotti sapientemente combinati possono aiutarci a risolvere il nostro problema, ma non sono gli unici. Dobbiamo sapere infatti che in natura esistono piante, fiori e frutti che possono fare al caso nostro.

È il caso dell’aloe vera, il cui gel ha proprietà antisettiche e curative in molti casi, soprattutto per le scottature. Esistono diverse tipologie di gel di aloe in commercio, non saremo noi ad indicarvi la marca o la quantità da utilizzare. Potrebbe fare al caso vostro una semplice crema a base di aloe vera o usare direttamente il gel al naturale. Infatti, è possibile spezzare una foglia di aloe e ottenere il gel che ci è utile. L’importante è applicarlo un paio di volte al giorno sulla parte interessata. Potremmo applicare il gel prima di andare a letto e il giorno dopo dovremmo sciacquare la parte interessata. Nel giro di un paio di giorni il gel potrebbe aiutarci a schiarire l’antipatica macchia soprattutto se è causata da un’eccessiva esposizione solare.

3 rimedi della nonna contro le macchie della pelle e non sono bicarbonato e limone

L’aceto di mele, combinato con acqua in parti uguali e mescolato sapientemente dentro un contenitore spray, si potrebbe rivelare un ottimo aiuto. Agitare bene le due parti e lasciare a riposo. Applicare sulla parte interessata e risciacquare con abbondante acqua dopo qualche minuto.

Infine, c’è l’aglio che, scopriremo, non serve solo in cucina. Infatti, grazie alle sue proprietà può essere un ottimo aiuto per sbiancare le macchie dovute all’età. È sempre presente in casa e a nostra disposizione e non dovremo fare un grande sforzo per usarlo.

Basterebbe strofinare uno spicchio d’aglio sulle macchie cutanee e ripetere l’operazione fino al raggiungimento dell’effetto desiderato.