Per primi piatti a basso costo, ma non per questo meno gustosi, ecco le 3 ricette veloci ed economiche con la pasta formato conchiglie. Dalle conchiglie mozzarella e capperi a quelle condite con le olive e con i pomodori pelati. E passando per la ricetta della pasta formato conchiglie condita davvero in un lampo con il limone e con la menta.

Ecco 3 ricette veloci ed economiche con la pasta formato conchiglie

Pasta tipo conchiglie con mozzarella e capperi: partendo da una base di 400 grammi di conchiglie, servono giusto 200 grammi di mozzarella ridotta a dadini. Da aggiungere alla pasta calda appena scolata e cotta al dente all’interno di una zuppiera. In questo modo la mozzarella tenderà a diventare filante per poi condire con un pizzico di sale e con il pepe. Ma anche con un filo di olio extravergine di oliva e con una cascata di basilico sminuzzato.

Pasta formato conchiglie con olive e pomodori pelati: basterà condire la pasta cotta al dente con un sugo senza cottura preparato e lasciato a riposare per mezz’ora. Ovverosia passando al setaccio i pomodori pelati e aggiungendo un pizzico di sale, l’origano ed il pepe. Nonché dieci olive nere e dieci olive verdi denocciolate e tagliate in quarti. Al sughetto unire pure, supponendo di condire sempre 400 grammi di conchiglie, mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva. Per poi servire a tavola ogni piatto di portata, anche in questo caso, con il basilico sminuzzato.

Primo piatto veloce conchiglie con limone e menta: primo piatto tutto velocità e gusto. Anche in questo caso le conchiglie cotte al dente saranno condite con un sugo aromatico. Da preparare con menta, olio extravergine di oliva, il succo e la scorza di un limone biologico ed un pizzico di sale. Per poi completare, su ogni piatto di portata, con una generosa spolverata di formaggio parmigiano grattugiato al momento.