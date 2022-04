Alla base di una sana alimentazione non c’è soltanto la varietà di ciò che mangiamo, ma anche la qualità.

Questa consapevolezza si è tradotta in un aumento esponenziale degli amanti del kilometro zero e del biologico.

E cosa c’è di più salutare di una primizia colta, cotta e mangiata?

Tra queste, il periodo ci offre una perla impareggiabile, che in tavola può dare grandissime soddisfazioni, oltre a essere estremamente nutriente.

Stiamo parlando degli asparagi, in particolare di quelli selvatici.

Dal gusto più delicato ma al tempo stesso pungente, più sottili e teneri di quelli coltivati, si prestano a tantissime preparazioni.

Vedremo oggi, dunque, 3 ricette sorprendenti e semplici da eseguire per portarli in tavola e rendere giustizia a questo sorprendente ortaggio.

Come e dove raccoglierli

Molti supermercati, sicuramente quelli più forniti, sono in grado di offrire in queste settimane anche gli asparagi selvatici.

Tuttavia, la cosa migliore e anche la più divertente, se vogliamo, è fare una piccola passeggiata fuori città e farne una bella scorta.

Ma dove possiamo essere sicuri di trovare un ricco bottino?

I più appassionati hanno dei luoghi “segreti” che custodiscono gelosamente, dunque mai fidarsi dei loro consigli.

La cosa migliore da fare è valutare le condizioni meteo e orientarsi verso le aree che ne favoriscono la nascita spontanea.

Solitamente gli asparagi selvatici prediligono le zone d’ombra della macchia mediterranea.

L’ideale è setacciare bene, ad esempio, le piccole scarpate sassose ai margini delle stradine.

Evitiamo invece le zone caratterizzate da terreni argillosi e con ristagni d’acqua.

3 ricette sorprendenti e semplici da eseguire per gustare gli asparagi selvatici ed esaltarne il sapore

Ma come possiamo dunque utilizzarli in cucina?

Innanzitutto, in un ottimo piatto di linguine.

Facciamoli soffriggere per qualche minuto, sbattiamo 2 uova unendo del Parmigiano e del pecorino.

Lasciamo scaldare un po’ il composto accanto o sopra alla pentola in cui stiamo cuocendo la pasta.

Dopo averla scolata, aggiungiamola al composto di uova e formaggi, amalgamiamo velocemente e aggiungiamo gli asparagi come tocco finale.

Un altro strepitoso modo di cucinarli è gratinati al forno.

Cuociamoli in forno a 200° C all’interno di una pirofila, con un filo d’olio e coperti da un foglio di stagnola per 15 minuti.

Aggiungiamo a questo punto abbondante Parmigiano, sale e pepe macinato, rinforniamo per qualche minuto et voilà.

Infine, possiamo anche metterli sott’olio come gustoso antipasto.

Dopo averli fatti bollire per qualche minuto in acqua e aceto, mettiamoli in un vasetto alternando olio, aglio e peperoncino.

Una settimana di riposo e il gioco è fatto.

