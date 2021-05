Sono sempre di più le persone che per la propria pausa a lavoro decidono di portarsi il pranzo da casa. I benefici sono tantissimi. Non solo c’è un enorme risparmio economico, ma ne giova anche la nostra salute. Un pranzo casalingo è molto più sano a livello nutrizionale rispetto a quello che potremo trovare al bar o al ristorante. Molto spesso quando si pensa al pranzo portato da casa si pensa ad un pasto noioso, un panino o un’insalata. In questo articolo mostreremo 3 ricette semplici e veloci per un pasto sano e gustosissimo da portare a lavoro o da mangiare all’aperto.

Cous cous al curry e verdure

Il cous cous è un alimento semplice e versatile. Può essere mangiato sia caldo che freddo e questo lo rende un ingrediente perfetto per i nostri pranzi a lavoro. Questa è la versione speziata. In una padella antiaderente far saltare uno spicchio d’aglio in camicia con un filo d’olio. Aggiungere le verdure che più ci piacciono (carote, cipolla, zucchine e melanzane) e farle saltare in padella fino a quando non saranno morbide. Aggiungere un cucchiaino di curry. Una volta pronto aggiungere il cous cous cotto in acqua salata come indicato nella confezione. Se non ci piace il curry possiamo sostituirlo con un cucchiaino di pesto per un tocco di freschezza in più!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Abbiamo visto la prima di 3 ricette semplici e veloci per un pasto sano e gustosissimo da portare a lavoro o da mangiare all’aperto. Non resta che vedere le ultime due.

Zucchine ripiene di tonno

Le zucchine sono un altro di quegli alimenti sani e versatili da aggiungere alla nostra dieta. In questa versione le vediamo accompagnate dal tonno in scatola, economico e gustoso. Basta tagliare le zucchine in due in senso orizzontale e svuotarle. Dopodiché si aggiunge l’interno delle zucchine al tonno in scatola, ai aggiunge un uovo, del parmigiano e del pan grattato e con questo composto si riempie la zucchina svuotata. Un filo d’olio e in forno a 180 gradi fino a doratura.

Polpette di ceci

Anche questo è sicuramente un pasto sano e gustosissimo. Si mettono in una ciotola dei ceci in scatola, si aggiunge del parmigiano, un uovo, pangrattato e delle erbe aromatiche (ottime con del rosmarino o del prezzemolo). Si impanano con del pangrattato e poi anche queste vanno in forno a 180 gradi per 45 minuti. Semplici e gustose, soprattutto accompagnate da una salsa allo yogurt e un insalata di finocchi! Per renderle ancora più gustose basta aggiungere un cubetto di provola all’interno della polpetta, si scioglierà in cottura rivelando un cuore morbido.