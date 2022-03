Quest’alimento dal sapore appena acido vale oro per numerosissime pietanze dolci ma non solo. Con lo yogurt, infatti, possiamo preparare anche ricette salate, proprio come quelle che seguono. Tutto senza necessariamente usare le uova.

La prima proposta sono i muffin salati allo yogurt, per cui servono:

250 grammi di yogurt bianco;

12 grammi di lievito istantaneo;

30 grammi di Parmigiano;

40 grammi d’olio d’oliva;

150 grammi di farina 00;

12 pomodorini;

un pizzico di sale e zucchero.

Mescolare yogurt, olio, farina, lievito e Parmigiano e distribuire l’impasto in 12 pirottini. Mettere un pomodorino al centro di ognuno e condirlo con sale e zucchero. Cuocere in forno a 180° C per 18 minuti.

Un gustoso plum cake salato

Per prepararlo occorreranno:

300 grammi di farina;

250 grammi di yogurt bianco;

120 grammi di latte;

100 grammi d’olio di semi;

15 grammi di lievito salato istantaneo;

250 grammi di zucchine;

150 grammi di carote;

una cipolla;

olio d’oliva q.b.;

burro per imburrare;

sale e pepe a piacere.

Pelare e tagliare le carote e le zucchine in piccoli cubetti e rosolarle in padella con la cipolla, il sale e l’olio. Coprire e cuocere per 10 minuti.

In una boule mescolare olio, latte e yogurt e aggiungere farina, lievito, sale e le verdure. Versare in uno stampo da plum cake da 30 cm ben imburrato e cuocere a 170° C per 40 minuti.

L’ultima delle 3 ricette salate con lo yogurt senza uova più un trucchetto per addensarlo senza renderlo granuloso

Per preparare una schiacciata allo yogurt greco occorreranno:

300 grammi di farina 00;

3 zucchine;

6 cucchiai di olio d’oliva;

una bustina di lievito istantaneo per impasti salati;

6 cucchiai di latte;

250 grammi di yogurt greco;

sale e pepe a piacere.

Collocare farina e lievito setacciati in una boule da cucina e aggiungere yogurt, latte, sale, pepe, le zucchine a rondelle e l’olio a filo. L’impasto non ha bisogno di lievitazione, per cui è possibile stenderlo subito su una teglia foderata da carta forno. Infornare a 180° C per 40 minuti circa. Servire dopo averla fatta riposare 5 minuti fuori dal forno. Ecco 3 ricette salate con lo yogurt senza uova.

Come renderlo più denso

Così come possiamo preparare la ricotta con 2 ingredienti, anche lo yogurt si prepara in casa con la ricetta giusta. Ma cosa fare se lo yogurt è troppo liquido e non si addensa?

Un trucco efficace per non ricorrere alla gelatina è l’utilizzo dell’agar agar. Basterebbe un cucchiaino per ogni litro di latte.

Per non renderlo granuloso occorrerà non lasciarlo troppo nella yogurtiera o rimuovere l’eventuale siero in superficie.