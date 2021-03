Più volte noi esperti di ProiezionidiBorsa abbiamo spiegato come cucinare lo zenzero in diversi modi essendo una spezia con particolari proprietà benefiche. In questa sede, saranno presi in esame 3 ricette per gustare lo zenzero in un modo assolutamente nuovo e con un sapore completamente unico.

Una cioccolata speziata allo zenzero

Partiamo dalla cioccolata allo zenzero pietanza golosa e speziale particolarmente adatta per le serate fredde ed invernali. Qui di seguito le indicazioni per prepararla in cucina.

Serviranno 100 gr di cioccolato fondente tritato e messo in una ciotola. Successivamente si dovranno scaldare 800 ml di latte in un pentolino e versarne la metà a filo sul cioccolato tritato.

Bisognerà usare una frusta da cucina e mescolare finché non sarà ben sciolto. Servirà aggiungere 30 gr di cacao in polvere, 1 cucchiaino di zenzero sempre in polvere e 1 cucchiaino di amido di mais setacciati. Fatto ciò, si può versare tutto nel pentolino con l’altra metà di latte e fare bollire.

Basteranno 5 minuti di cottura mescolando continuamente finché non si ottiene la consistenza desiderata. Una volta raggiunta, come tocco finale, aggiungere un pizzico di noce moscata e sarà pronta e ben calda. Poterla gustare vicino al camino, con una coperta ed un bel libro vicino, sarà una meraviglia.

La semplice tisana allo zenzero

Tra le 3 ricette per gustare lo zenzero in un modo assolutamente nuovo e con un sapore completamente unico c’è sicuramente la tisana allo zenzero. È molto semplice da preparare perché saranno necessari pochi ingredienti.

Basterà andare a controllare tra gli stipetti della cucina e prendere un po’ di miele per rendere l’infuso più dolce, una radice fresca di zenzero e dell’acqua. La si può sorseggiare calda, in inverno, oppure fresca in estate.

Il suo sapore speziato e calmante la rende adattabile ad entrambe le stagioni. Proprio per le sue proprietà benefiche, la tisana allo zenzero aiuta a curare alcuni mali di stagione oltre a favorire la digestione.

I biscotti svedesi Pepparkakor

Ultima speciale ricetta è quella dei Pepparkakor, cioè i biscotti svedesi allo zenzero con aroma di cannella. La loro preparazione è estremamente semplice perché occorreranno solo questi semplici ingredienti. Ovvero burro, farina, acqua, miele, zucchero di canna, zenzero e ovviamente la cannella.

Preparato l’impasto sarà sufficiente stenderlo usando il mattarello, realizzare la forma dei biscotti usando le formine che più si desiderano e infornare. Il forno deve essere messo in modalità ventilato a 200° e saranno sufficienti 10 minuti di cottura.

Sono biscotti tipici del periodo natalizio e vengono cucinati non solo in Svezia ma anche Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e per chi vuole adesso anche in Italia.