Poco tempo fa abbiamo scoperto che il lombo di maiale è il taglio di carne più magro al mondo. Ma non solo. Abbiamo anche conosciuto altre parti spesso sottovalutate come le zampe di pollo e la lingua di vitello. Adesso è arrivato il momento di iniziare a cucinare e di godere al massimo dei benefici di queste pietanze. Ecco quindi 3 ricette leggere, estive e veloci per cucinare la carne più magra del mondo

L’insalata di lombo

Con il lombo possiamo preparare una freschissima insalata, adatta proprio ai mesi estivi. Facciamo cuocere 250 g di lombo tagliato a fettine per 10 minuti. Togliamo la carne dal fuoco e lasciamola raffreddare dopo averla condita con sale, origano, un filo d’olio bio e qualche goccia di succo di limone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Nel frattempo tagliamo un cetriolo, due pomodori e una cipolla rossa. Mettiamo tutto in una ciotola con la carne tagliata a pezzettini e aggiungiamo anche qualche oliva. Condiamo e siamo pronti per pranzare in spiaggia.

Il lombo alla menta

Se abbiamo un’ora di tempo possiamo provare il lombo alla menta. Facciamo marinare il lombo in un recipiente di vetro con pepe nero, menta e olio. Mentre aspettiamo prepariamo il condimento. In una padella mettiamo dei cipollotti a soffriggere e appena iniziano a dorarsi aggiungiamo delle foglie tritate di menta e qualche goccia d’aceto. Qualche minuto di pazienza e poi frulliamo il composto fino a renderlo omogeneo.

Dopo aver cotto la carne per un’ora a 180 gradi con forno ventilato facciamola raffreddare e aggiungiamo la salsa alla menta. Stupiremo la platea.

3 ricette leggere, estive e veloci per cucinare la carne più magra del mondo: il lombo al latte

Assolutamente da provare anche il lombo al latte, ricetta velocissima e adatta anche ai meno esperti di fornelli. Per preparala ci serviranno solo 20 minuti di tempo e pochissimi ingredienti

Facciamo sciogliere in padella una noce di burro a cui aggiungeremo delle fettine di cipolla e un rametto di rosmarino. Nel frattempo infariniamo la carne senza esagerare e mettiamola a rosolare per qualche minuto sui due lati. Quando il lombo inizia ad assorbire la farina aggiungiamo anche il latte e regoliamo col sale.

5 minuti a fuoco basso sul fornello e siamo pronti ad andare in tavola.