Quando si hanno invitati in casa, è sempre difficile riuscire ad organizzare un aperitivo sfizioso che accontenti tutti. Si rischia di servire le solite patatine e tartine con salsa tonnata o pomodoro, viste e riviste. Si ha voglia di lasciare tutti senza fiato e fare un figurone, riempendo anche lo stomaco. Con l’estate e le ferie alle porte, sicuramente aumenteranno le serate con amici e parenti e bisogna inventare qualcosa di diverso. Non c’è bisogno di essere uno chef o di stare ore a cucinare, con delle semplici idee culinarie si può fare un menù di successo.

Ecco 3 ricette gustose e veloci da preparare per realizzare un apericena prelibato estivo in casa e lasciare tutti a bocca aperta

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Cornetti farciti

Preparare dei deliziosi cornetti farciti in pochi minuti può essere la soluzione giusta. Basterà acquistare un rotolo di pasta sfoglia e decidere il condimento preferito, ad esempio salmone o gorgonzola. ma le possibilità sono infinite. Dividere a metà la sfoglia, ancora cruda, poi tagliarla in triangoli, non troppo grandi. Mettere il condimento ed arrotolarli, partendo dalla base, fino alla punta. Si creeranno dei piccoli cornetti, spennellare con un po’ d’uovo e infornare a 180° per 20 minuti. Fare freddare e servire in un piatto colorato cosparsi di sesamo.

Polpette

Se nei giorni precedenti sono avanzate un po’ di zucchine cotte, questa è la ricetta per poterle consumare. Per 400 gr di zucchine, serviranno:

100 gr di tonno in scatola,

1 uovo,

50 gr di pangrattato,

spezie a piacere,

mezzo bicchiere di latte.

Mescolare energicamente tutti gli ingredienti e fare delle palline con le mani e lasciare riposare in frigo per almeno mezz’ora. Poi infornare su teglia foderata a 180° per 20 minuti e saranno pronte.

Frittate a rosetta

Delle semplici frittatine inserendo un po’ di erba cipollina e parmigiano. Una volta freddate tagliarle a strisce e condirle con scamorza e prosciutto cotto e arrotolare. Avranno una forma simile alle rose, dal profumo golosissimo.

Ecco le 3 ricette gustose e veloci da preparare per realizzare un apericena prelibato estivo in casa e lasciare tutti a bocca aperta.