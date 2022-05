Siamo nell’ultimo mese di primavera e l’estate porta con sé ortaggi freschi e saporiti. Tra le verdure che possiamo già trovare nei negozi ci sono i cetrioli. Molti di noi li usano anche come rimedio naturale contro le occhiaie e le borse sotto gli occhi. In cucina, il loro sapore fresco, piacevole e delicato ci ricorda subito l’estate. Infatti, con quest’ortaggio possiamo realizzare zuppe fredde, insalate e salse invitanti, ma anche molti altri piatti. Tuttavia, sebbene posseggano soltanto 14 calorie ogni 100 g, molte persone non amano consumare i cetrioli per via di una loro caratteristica. Il cetriolo proprio, come il radicchio, può essere amaro, ma cercare di addolcire quest’ortaggio lo renderà ancora più delizioso. Una sostanza presente nel cetriolo, la cucurbitacina, lo rende amaro e quindi spesso poco apprezzato. Fortunatamente, ci sono dei semplici rimedi per togliere questo sapore e rendere i cetrioli deliziosi.

Per renderle più dolci

Per togliere l’amaro dal cetriolo possiamo agire in due modi diversi. Generalmente il sapore amaro si concentra sotto la buccia dell’ortaggio. Pertanto, il modo più semplice per risolvere il problema è sbucciare in profondità il cetriolo, rimuovendo anche qualche millimetro di polpa. Il secondo trucchetto consiste nello strofinare la calotta del cetriolo sulla superficie appena tagliata. Questo movimento porterà in superficie l’amaro del cetriolo che potremo vedere sotto forma di sostanza schiumosa. Laviamo l’ortaggio con acqua corrente ed usiamolo per arricchire i nostri piatti.

3 ricette fresche, gustose e veloci da preparare con i cetrioli usando anche la buccia più 2 trucchi facili per togliere l’amaro

Con un cetriolo possiamo realizzare la salsa tsatziki. Ci serviranno 170 g di yogurt greco, 30 millilitri di olio extravergine d’oliva e 20 millilitri di aceto. Infine, useremo 1 spicchio d’aglio, qualche foglia di menta e un pizzico di sale. Laviamo il cetriolo senza togliere la buccia e mettiamolo nel frullatore con lo spicchio d’aglio. Trasferiamo il composto in un recipiente ed aggiungiamo l’olio, l’aceto, il sale e lo yogurt greco. Tritiamo la menta fresca, uniamola alla salsa ed amalgamiamo il tutto. Serviamola fredda per accompagnare insalate, piatti di pesce e verdure.

Involtini di salmone e cetrioli

Le verdure sono perfette per realizzare sfiziosissimi involtini. Useremo 1 cetriolo, 100 g di salmone affumicato e 50 g di formaggio spalmabile. Infine, un filo d’olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e pepe. Laviamo i cetrioli e tagliamoli a fette larghe e sottili usando un pelapatate. Sovrapponiamo 2 fette e spalmiamoci sopra il formaggio. Completiamo con delle striscette di salmone affumicato ed arrotoliamo gli involtini. Condiamoli con un filo d’olio, sale e pepe e serviamo questi involtini freschi ed appetitosi.

Crema

Tra queste 3 ricette fresche, gustose e veloci da preparare con quest’ortaggio c’è anche una crema perfetta per affrontare le giornate più calde. Ci occorreranno un cetriolo, 150 g di latte, un pizzico di sale e qualche foglia di menta. Laviamo i cetrioli e tagliamoli a pezzetti. Mettiamoli in un tegame coprendoli d’acqua, aggiungiamo il sale e facciamoli cuocere per un quarto d’ora. Versiamo il composto nel frullatore ed uniamo il latte. Lasciamo riposare la crema nel frigorifero e serviamola con qualche foglia di menta fresca.

