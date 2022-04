Tra tanti ortaggi che troviamo sui banchi, uno tra i più versatili è la melanzana. Ne esistono diverse varietà. Si può comprare viola, bianca, rotonda, lunga, dal colore uniforme o quasi a strisce. Uno dei piatti più cucinati con le melanzane è la parmigiana. Squisita anche la pasta alla Norma. Con quest’ortaggio si possono fare diversi tipi di piatti. Per un antipasto sfizioso con le melanzane occorrono:

un rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

paté d’olive;

una melanzana;

provolina.

Lavare la melanzana e togliere gran parte della buccia. Con un coltello affilato tagliarla a fette e grigliarla o friggerla. Srotolare la sfoglia e spalmare il paté. In seguito, disporre la melanzana e poi della provolina tagliata a cubettini o a fette. Arrotolare e far riposare in frigo 20 minuti. Trascorso il tempo, tagliare la pasta sfoglia a rondelle e disporle su una teglia con carta forno. Cuocere a 180 gradi per 20 minuti.

Per condire la pasta invece si potrebbe fare una gustosa crema. Ecco cosa occorre:

una melanzana;

uno spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva;

una patata;

una cipolla;

costa di sedano;

una carota;

100 ml di panna;

sale.

Lavare e sbucciare la melanzana. Tagliarla a dadini e versarla in una padella dove abbiamo fatto rosolare l’aglio in un po’ d’olio. Se si asciuga troppo, aggiungere dell’acqua. In una pentola fare bollire la patata sbucciata, la cipolla, il sedano e la carota. Appena cotti metterli in un mixer insieme alla melanzana, alla panna e a un pizzico di sale. Frullare e condire la pasta.

3 ricette facili per cucinare le melanzane anche al forno come antipasto, primo piatto e dolce con il cioccolato

Per una parmigiana dolce servono:

1 kg di melanzane;

150 g di farina;

4 uova;

olio di semi;

400 g di zucchero;

250 g di cioccolato fondente;

100 ml d’acqua;

100 g di amaretti.

Lavare, sbucciare e tagliare a fette le melanzane. Se si vuole eliminare un po’ di acqua e l’eventuale amaro, metterle sotto sale per un’ora. Poi sciacquarle e friggerle dopo averle asciugate. Farle sgocciolare e poi passare le fette prima nelle uova sbattute e poi nella farina e friggerle di nuovo. Per la crema fare sciogliere lo zucchero nell’acqua in un pentolino a fiamma bassa e aggiungere poi il cioccolato. In una pirofila alternare la crema con gli amaretti tritati e le melanzane. La parmigiana si può poi mettere in frigo e mangiarla dopo alcune ore, oppure si può cuocere a 100 gradi in forno per 15 minuti.

Con queste 3 ricette facili per cucinare le melanzane otterremo piatti gustosi e di successo.

