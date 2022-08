Il mare è una tappa frequente d’estate. Solitamente, diventa la meta delle nostre ferie o di quei weekend di relax tra un lunedì di lavoro e l’altro. D’estate, però, il mare ci segue anche in città, a casa, diventano il protagonista di pranzi e cene.

Infatti, con il caldo asfissiante, la voglia di mangiare qualcosa di leggero ma gustoso prende il sopravvento e il pesce, in tutte le sue sfumature, sarebbe proprio l’ideale. Generalmente, per fare qualcosa che sia anche sbrigativo e goloso, si punta sui secondi piatti. In questa categoria, oltre al classico pesce con pinne e lisca potremmo, per esempio, cucinare i gamberi sgusciati semplicemente saltati in padella.

Poi, molte di quelle pietanze che nei menu classici troviamo elencate tra gli antipasti possono diventare piatti unici, che saziano senza appesantire. Un esempio è l’insalata di mare o di polpo, spesso abbinata alle patatine bollite.

Proprio di questa parleremo nell’articolo di oggi, scoprendo 3 modi diversi per condirla alla perfezione.

3 ricette facili per condire l’insalata di mare o di polpo, anche con patate

L’insalata di mare è un mix di molluschi, come calamari, polpo e cozze, e di crostacei come i gamberi. Al contrario, l’insalata di polpo ha solo questo tentacolato come protagonista indiscusso.

Dopo aver bollito gli ingredienti e averli spezzettati, solitamente insieme alle patate bollite per arricchire il piatto, tocca condirli.

Una prima ricetta consisterebbe nel realizzare una versione più gustosa della classica citronette. Questa sarebbe un’emulsione a base di succo di limone, olio extravergine di oliva e sale a cui aggiungere la scorza del limone.

Per completare il condimento, poi, servirebbe una spolverata di curry e un trito di prezzemolo fresco.

Ricetta numero 2

Una seconda idea per condire l’insalata di mare o polpo parte sempre dalla realizzazione della citronette. In questo caso dovremmo emulsionare succo di limone, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

A questa, poi, dovremmo aggiungere coste di sedano e carote tagliate a cubetti piccolissimi per farli marinare più tempo possibile.

Ricetta numero 3

Infine, l’ultima delle 3 ricette facili per condire l’insalata di mare o quella fatta solamente con il polpo consiste nel preparare un gustosissimo pesto. La sua cremosità non solo amalgamerebbe alla perfezione molluschi e crostacei, ma darebbe una marcia in più anche alle patate.

Per farlo, dovremmo frullare tante foglie di basilico quante di menta, insieme al sale e ad abbondante olio Evo.

Infine, anche in questo caso potremmo aggiungere del succo di limone, questa volta non emulsionato.

