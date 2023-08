3 ricette estive economiche per cucinare una cena sfiziosa e veloce risparmiando sul portafogli

I piatti freschi spopolano in estate. Se poi fossero anche economici, sarebbe ancora meglio. Ecco, perciò, qualche idea in cucina per preparare manicaretti sfiziosi con un occhio alla spesa. Vediamo 3 ricette ideali per il periodo caldo che non richiederanno troppo impegno nella preparazione.

Le ricette più buone sono quelle lunghe e difficili da preparare? Non per forza. Anche con pochi ingredienti e risparmiando sulla spesa è possibile realizzare gustosi piatti da portare in tavola. Con le proposte di oggi vogliamo proprio consolidare questa teoria e permetterti di stupire con semplicità. D’altronde, la voglia di mettersi ore ai fornelli quando l’afa imperversa non c’è proprio. Dunque, ecco le nostre scelte tra la vasta selezione di antipasti, primi e secondi.

3 ricette estive economiche per cucinare una cena sfiziosa che metteranno appetito alla sola vista

Le ricette che suggeriamo dovrebbero promettere un buon pasto per la famiglia a pochi euro. La prima soluzione è una gustosa insalata di ceci. Con questi legumi possiamo impiattare una portata dal costo complessivo che va dai 2 ai 4 euro. Scola per bene i ceci in barattolo e versali in un’insalatiera. Aggiungi una cipolla e un cetriolo tagliati a strisce, poi unisci qualche pomodoro a fette. Condisci con un filo d’olio evo e versa un pizzico di sale e delle foglioline di basilico.

Per un primo piatto fresco e aromatico, invece, si potrebbe pensare a delle tagliatelle con pesto di limone. Il costo è veramente irrisorio, tanto che si potrebbe arrivare all’impiattamento con meno di 2 euro. Per realizzarle, inizia facendo sciogliere del burro accompagnato da un goccio d’olio in una padella. Filtra il succo di limone e aggiungilo nel tegame. Aspetta un minuto, poi unisci anche la scorza dell’agrume. Ora metti la pasta a bollire e intanto mescola il condimento a fiamma bassa. Versa le tagliatelle cotte nella padella col limone, a fuoco spento, quindi aggiungi del parmigiano e dell’acqua di cottura. Dovresti ottenere una crema piuttosto densa, perfetta come abbinamento.

Il secondo di pesce low cost

Con la modica cifra di 3 o 4 euro possiamo cucinare un piatto di pesce coi fiocchi. Si tratta di un tortino di alici dal sapore mediterraneo. Recupera degli stampi e versaci un filo d’olio e del pangrattato. Sistemaci all’interno i filetti di pesce puliti, a mo’ di raggiera. Taglia a fette le patate bollite e disponi un pezzo al centro di ciascun tortino. Insaporisci con sale, prezzemolo tritato e del pecorino. Ripeti il procedimento a strati, fino a riempire totalmente ogni stampo. Piega le alici all’interno per dare vita al tortino ripieno e mettilo in forno per 10 minuti a 180 gradi. Ecco l’ultima delle 3 ricette estive economiche per cucinare una cena sfiziosa!