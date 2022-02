Questo mese a metà tra l’inverno e la primavera è l’occasione giusta per sperimentare qualche piatto a base di verdura di stagione. Tutte queste ricette sono una più buona dell’altra, ma hanno un altro vantaggio, ovvero che si preparano in poco tempo. Nessun bisogno di lunghe cotture o dell’utilizzo della pentola a pressione, a fronte di un buon carico di energie.

Le verdure protagoniste sono cavolfiore, cavoletti di bruxelles e cime di rapa, da abbinare con materie prime altrettanto sfiziose. In fondo alla guida, invece, un modo interessante di far consumare le barbabietole anche ai più piccoli con un furbo trucchetto.

Con pomodori secchi e mortadella

Le cime di rapa stanno benissimo con mortadella e pomodori secchi e con questi ingredienti è possibile preparare una focaccia davvero deliziosa. Occorrerà scaldare la focaccia al forno per renderla bella croccante e far rosolare le cime di rapa in padella con olio e aglio. Farcire la focaccia con questi ingredienti ed ecco serviti un pranzo o una cena sfiziosi e golosi.

Una pioggia di buonissimo guanciale

La seconda delle 3 ricette di febbraio con cavolfiore o altre verdure di stagione è altrettanto veloce. Si tratta della pasta con cavolfiore e guanciale croccante con pinoli tostati. L’importante è rosolare le strisce di cavolfiore in una padella diversa e aggiungerlo solo dopo per non perdere la croccantezza. Il tocco da chef? Pinoli caldi e croccanti, rigorosamente tostati in padella.

Ed ecco le 3 ricette di febbraio con cavolfiore o cime di rapa per salvare in pochi minuti il pranzo o la cena

Concludiamo con l’ultima ricetta, ovvero i cavoli di Bruxelles con speck. Basterà saltarli in padella dopo averli tagliati a metà, con speck, olio e aglio. Per una consistenza più morbida, basterà aggiungere del brodo e attendere che evapori tutto. In genere, occorreranno appena 15 minuti.

Per una maionese speciale

Far mangiare la barbabietola ai bambini può risultare difficoltoso, ma questa ricetta per una maionese sfiziosa potrebbe riuscire nell’intento. Si prepara in poco tempo ed è perfetta su toast o crostini. Il suo colore rosa vivo sarà davvero irresistibile. Basterà frullare le rape rosse precotte con il latte di soia, l’olio di mais a filo e poco succo di limone. Dopo un’ora di riposo in frigorifero la maionese sarà perfetta per essere gustata da grandi e piccini.

