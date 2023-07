3 ricette con yogurt greco: un alimento utile per piatti salati e dolci di successo

A volte in cucina la creatività scarseggia. Il caldo poi contribuisce ad essere svogliati e preferiamo piatti freddi. Potrebbe però bastare un ingrediente per preparare tre ricette gustose. Scopriamo cosa fare con lo yogurt greco.

Specialmente a colazione grandi e bambini preferiscono bere il latte. Vi possiamo inzuppare dei biscotti o sorseggiarlo mangiando una fetta di torta. Come alternativa in molti gradiscono lo yogurt. Questo alimento si otterrebbe dalla fermentazione del latte con alcuni batteri. Possiamo trovare al supermercato lo yogurt bianco o arricchito con frutta, gocce di cioccolato e cereali. Da qualche anno troviamo in vendita anche lo yogurt greco. La sua consistenza è diversa e si otterrebbe grazie a una fermentazione maggiore e a più fasi di filtraggio. Questo alimento si presta a diverse preparazioni sia salate che dolci.

3 ricette con yogurt greco per un pranzo particolare

Per fare delle focaccine mescoliamo 250 g di farina 00 con un pizzico di sale e mezza bustina di lievito istantaneo. Uniamo 125 g di yogurt greco, 40 ml di acqua e un cucchiaio di olio d’oliva. Impastiamo e poi stendiamo 6 pezzi per formare le focaccine. Riscaldiamo un padellino antiaderente e cuociamo da ambedue le parti.

Vediamo adesso come fare un contorno ricco. Prepariamo una salsa con 125 g di yogurt greco, qualche cucchiaio di succo di limone, uno o due cucchiaini di zucchero, sale e pepe. Amalgamiamo bene e conserviamo in frigorifero. Al momento di servire l’insalata, laviamo, sbucciamo e tagliamo a fette sottili 500 g di cetrioli. Aggiungiamo alcuni pomodorini ciliegino, del mais e poi versiamo la salsa allo yogurt preparata precedentemente. Possiamo dare un tocco in più grattugiando la buccia di un limone biologico. Si possono anche aggiungere uno spicchio d’aglio tritato ed erbe aromatiche a piacere, ad esempio di menta.

Un dessert fresco e veloce

Un pranzo o una cena in ogni stagione dell’anno si completano con la presenza di un dolce. Grazie allo yogurt possiamo prepararne uno al cucchiaio molto goloso. Per 4 persone abbiamo bisogno di:

500 g di yogurt greco;

150 g di cioccolato fondente;

200 ml circa di caffè;

200 g di biscotti secchi;

zucchero a velo;

cacao in polvere.

Sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria. A parte mescoliamo lo yogurt con 2 cucchiai di zucchero a velo. Inzuppiamo velocemente qualche biscotto nel caffè e sistemiamolo sul fondo dei bicchieri. Versiamo un po’ di cioccolato sciolto e poi dello yogurt. Spolveriamo il cacao e continuiamo gli strati. Conserviamo in frigorifero per qualche ora. Possiamo servire il dessert con della granella di nocciole in superficie.

Queste 3 ricette con yogurt greco saranno una sorprendente alternativa ai nostri soliti piatti.