A settembre, come ogni anno, regolarmente inizia la scuola. Più che mai, questo è un anno significativo. Gli studenti si chiedono quali regole siano state messe in atto per frequentare in totale sicurezza. Per approfondire possiamo consultare questo articolo “Covid e scuola tutto quello che c’è da sapere per ripartire“. Più precisamente, quello che interessa i ragazzi è quando inizieranno le lezioni e se gli impegni extrascolastici siano compatibili con il ritorno a scuola. Andiamo, perciò, a vedere le 3 regole pratiche per non farsi prendere dall’ansia con il rientro a scuola.

Prima regola: prepararsi al rientro

Per i ragazzi, ma in particolare per i bambini, il rientro a scuola non è semplice. L’estate, oltre che la totale libertà dai compiti, porta anche un cambiamento del ritmo sonno veglia. Si va a dormire più tardi e ci si sveglia con calma. Anche il solo fatto di riabituarsi a svegliarsi presto può rappresentare un problema per un bambino. Per evitare che nostro figlio soffra molto il cambiamento di orari, è necessario iniziare qualche giorno prima a ristabilire gli orari precedenti.

Possono essere molto utili questi primi giorni di settembre. Quando le scuole ancora non sono iniziate ma le vacanze sono ormai finite da qualche settimana.

I primi giorni di settembre servono ai bambini per riprendere la vita di tutti i giorni. Sono importanti anche per rivedere gli amichetti e riabituarsi alla vita nella propria città.

I genitori non devono farsi prendere dall’ansia ma preparare al meglio i figli a questo giorno. Questa è la seconda regola

Molti genitori si sostituiscono ai loro bambini e fanno i compiti al loro posto. Questa non è la cosa giusta da fare, oltre a creare un senso di insicurezza. Forse è preferibile che il bambino si presenti a scuola con i compiti fatti per metà. Anche se questo significherà un brutto voto, la prossima volta sarà lui a sentirsi più responsabile dei propri compiti da svolgere. Quello che è senz’altro un aiuto per il bambino è avere il genitore vicino mentre fa i compiti. Questo lo aiuta a sentirsi in compagnia.

Un’altra cosa da evitare (è questa è la terza regola) è di riempire i bambini con attività extrascolastiche nel tempo libero. Il bambino ha bisogno del tempo libero e del gioco e non può essere pieno di impegni ogni giorno.

Il consiglio è quello di stare accanto al nostro bambino senza invadere la sua sfera e aiutandolo a diventare sempre più sicuro e responsabile. Dargli, perciò, in questo modo una sensazione felice di tornare a scuola.