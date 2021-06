Con l’arrivo della calda stagione i pericoli per i nostri animali domestici certamente aumentano, ma noi dovremo fare attenzione a non agire in modo sbagliato. Vediamo allora assieme le 3 regole d’oro da seguire se vogliamo proteggere i nostri animali dal caldo estivo.

Animali diversi e regole diverse

Spesso e volentieri si rischia di fare ancora più danno seguendo metodi strambi o espedienti non adatti al nostro animale domestico. Geniali trucchi e miracolose pomate potrebbero infatti non aiutare i nostri cuccioli, soprattutto se applicate senza conoscere bene le necessità e bisogni delle diverse razze e specie.

Ecco perché in questo articolo andremo a vedere delle regole di buon senso semplici e generali, che ci aiuteranno ad evitare questi spiacevoli errori.

3 regole d’oro da seguire se vogliamo proteggere i nostri animali dal caldo

Per prima cosa, se vogliamo proteggere i nostri cuccioli dal caldo, dobbiamo assolutamente ricordarci di lasciargli sempre a disposizione acqua e ombra. Sembra un consiglio ovvio, ma in realtà non lo è: spesso, infatti, i padroni durante i periodi caldi rinchiudono gli animali dentro casa, perché è più fresca. Bisognerebbe, però, lasciare ai nostri cuccioli sia la libertà di stare al sole, come anche la possibilità di abbeverarsi e rifugiarsi in una zona più fresca.

Allo stesso modo, sarà importante anche essere capaci di riconoscere in tempo i sintomi del colpo di calore per poter correre dal veterinario. Nel caso il cane appaia irrequieto, col respiro affannoso e barcollante, dovremo immediatamente spostarlo all’ombra e chiamare il veterinario.

Infine, una piccola regola per prevenire eventuali problemi legati alle temperature sarà anche ricordarsi sempre di tosare adeguatamente il nostro cucciolo. Il pelo degli animali, infatti, ha la funzione di proteggerli dal freddo ma anche dal caldo e dai raggi del sole. Non dovremo quindi esagerare con la tosatura, ma lasciare sempre una lunghezza sufficiente a proteggere la, altrimenti estremamente sensibile, pelle dei nostri animali.

