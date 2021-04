Esotici, si fa per dire. Provengono dal bacino del Mediterraneo, si coltivano maggiormente nel Nord Africa e nella penisola araba. Il loro sapore è eccezionale, vengono consumati fin da tempi antichissimi. Sono il frutto simbolo delle culture mediorientali e da qualche anno stanno spopolando anche in Italia.

Ecco 3 ragioni per cui mangiare di più questi straordinari frutti esotici.

I datteri

I datteri sono il miracolo del deserto. Sono infatti i frutti delle palme da dattero e questi palmeti sono tipici delle oasi del deserto.

Esistono moltissime varietà di datteri e sono tutte molto saporite.

Nei paesi del Medio Oriente sono una pietanza immancabile su ogni tavola, ma in Occidente non sono ancora così diffusi.

1 – Sono molto energetici

I datteri sono ricchi di vitamina B1, B2 e B6, di fibre e di sali minerali. Sono molto calorici, contengono molti carboidrati, ma hanno una bassa percentuale di grassi. Tutte queste proprietà li rendono adatti a certe diete, perché producono una forte sensazione di sazietà.

2 – Si conservano a lungo

Una delle qualità di questi frutti è la lunga conservazione. Qualunque varietà di datteri di acquisti, si possono conservare per moltissimo tempo, in un qualunque mobile da cucina. Basta tenerli coperti, lontani da fonti di luce e calore.

3 – Sono degli ottimi sostituti dello zucchero

I datteri sono utilissimi in pasticceria, per sostituire lo zucchero. Basta frullarli con un po’ di acqua e aggiungerli alla ricetta, come dolcificante. Invece di utilizzare zuccheri raffinati o il miele, che altera spesso il sapore del dolce, si possono provare i datteri.

Ecco le ragioni per cui mangiare di più questi straordinari frutti esotici

Integrare la dieta di tutti i giorni con questi frutti, è un ottimo consiglio da seguire. Tra l’altro ce ne sono di tantissimi tipi, alcuni sono più costosi, alcuni molto economici.

Inoltre, per una colazione particolare, si può provare un frullato di datteri e il Medio Oriente non sarà poi così lontano.