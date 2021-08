Il valore dell’aloe vera è ormai abbastanza noto. È una pianta straordinaria, con moltissimi effetti positivi sulla salute e dalle molteplici proprietà benefiche. Solo per citarne alcune, ha proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, depurative e lenitive. Inoltre, è un potentissimo idratante naturale. Si tratta di una pianta straordinaria che tutti dovrebbero coltivare, dai mille utilizzi e che purifica l’ambiente da agenti inquinanti.

Diversi tipi di preparazioni

Oggi, quindi, con questo articolo, proporremo 3 preparazioni fai da te utilissime grazie ad una pianta dai poteri benefici inestimabili. Sono preparazioni facilissime da fare in casa, utili per diversi scopi. Grazie a queste tre preparazioni, infatti, si potrà beneficiare delle proprietà dell’aloe vera, risparmiando un bel po’ sui prodotti cosmetici.

Una di esse è efficace contro le rughe, una contro le smagliature e l’ultima è un booster per la crema idratante giornaliera.

Acqua antirughe all’aloe

Preparare un’ottima acqua antirughe all’aloe, capace di idratare in profondità il viso e di alleviare le rughe di espressione è facilissimo. Basta sciogliere due cucchiai di succo di aloe vera (ricavato dalla sua foglia) con un litro di acqua calda e mescolare.

Il tutto può essere poi inserito all’interno di un contenitore con un erogatore a spruzzo. Con questo liquido, idratare il viso in profondità sarà semplicissimo. Le rughette di espressione saranno meno visibili dopo un periodo di applicazione di un paio di settimane. Inoltre, questo prodotto naturale non ha controindicazioni, quindi si può utilizzare sempre.

Una crema idratante potentissima

Il gel contenuto all’interno delle foglie dell’aloe è ricchissimo di polisaccaridi cicatrizzanti. Dopo una brutta scottatura sotto il sole, la pelle viene messa a dura prova. Utilizzare il gel prima della crema idratante aiuterà la pelle a ristabilirsi e lenirà in profondità la scottatura. Estrarre il gel dalla foglia e tenerlo in posa per qualche minuto sul viso, escludendo occhi e bocca. Non serve altro.

Un aiuto contro le smagliature

L’aloe vera, grazie sempre al suo potere cicatrizzante, è un ottimo aiuto contro le smagliature. Bastano 20 cl di olio di mandorle dolci, 10 cl di olio di germe di grano e 3 cucchiai di succo di aloe vera. Il tutto va poi mescolato e applicato con costanza sulle smagliature. I risultati si vedranno sin dalle prime applicazioni. La pelle sarà più elastica e compatta.

Preparare queste tre soluzioni, ideali per diversi utilizzi avrà un costo bassissimo. Grazie all’utilizzo delle foglie di aloe coltivate in casa. Un trucco per non farsi mai mancare le tanto preziose foglie di aloe è quello di piantarne molte tramite la tecnica della talea. In questo modo si avrà sempre a disposizione una fonte di succo di aloe vera pronto all’uso.