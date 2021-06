Uno dei frutti più popolari dell’estate, l’anguria, è anche uno di quelli che creano più difficoltà di gestione. Infatti, spesso le angurie sono di grandi dimensioni e questo le rende difficili da trasportare e da tagliare.

Tuttavia, dal momento che si tratta di uno dei frutti preferiti da tutti per via della sua dolcezza e salubrità nessuno potrebbe rinunciarci.

Per eliminare il problema alla radice è possibile acquistare le angurie già divise a metà o a spicchi.

Tuttavia, si consiglia di acquistarle intere dal momento che questo è l’unico modo per mantenerne intatto il sapore.

In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato di benefici e controindicazioni dell’anguria (consultare qui).

Oggi, invece, si andrà a spiegare al Lettore tre diversi metodi della nonna per tagliare l’anguria.

Si lascerà prima un consiglio che vale per tutti i metodi di taglio. È importante lavare accuratamente l’anguria sotto l’acqua corrente prima di tagliarla per eliminare eventuali residui di terra o pesticidi. Inoltre, per le operazioni si dovrà utilizzare un coltello seghettato che faciliterà il taglio.

3 pratici trucchi della nonna per tagliare l’anguria e togliere i semi velocemente

Il modo più intuitivo e diffuso per tagliare l’anguria è quello di suddividerla in fette. Si inizia rimuovendo le estremità alla base e alla sommità del frutto, in seguito tagliare l’anguria a metà.

Nonostante si sconsigli di rimuovere i semi, dal momento che sono ricchi di proprietà è possibile eliminarli velocemente tagliando lungo le bande scure.

Così facendo i semi appariranno e saranno più semplici da rimuovere. Dopo aver suddiviso a metà l’anguria bisognerà continuare a suddividerla a seconda di quante fette si vogliono fare.

Prima di servirla in tavola si consiglia di staccare la polpa dalla scorza e di suddividere il tutto in sezioni.

Spicchi

Un secondo interessante metodo per tagliare l’anguria è quello che la vede suddivisa in spicchi. Tagliare a metà il frutto e, poi, dividerlo ancora in quarti. In seguito prendere i quarti e tagliarli a forma di triangoli dallo spessore di circa un paio di centimetri. Tagliata in questo modo la nostra anguria diventerà più semplice da consumare.

Dischi

Il terzo dei 3 pratici trucchi della nonna per tagliare l’anguria e togliere i semi velocemente è seguendone la larghezza. Infatti, fino ad ora abbiamo utilizzato metodi che vedono l’anguria tagliata nel senso della lunghezza. Eliminare la scorza tagliando lungo il bordo esterno ed estrarre i semi.

In seguito dividere l’anguria in pezzi a forma di disco. Tagliandola in questo modo sarà anche possibile utilizzare delle formine per dare all’anguria delle forme strane, simili a quelle dei biscotti.