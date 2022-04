Cosa c’è di meglio che programmare un piccolo viaggio in Italia alla scoperta delle città più amate del Mondo? Anche se è dura da ammettere, pur con il suo traffico incontrollato, macchine parcheggiate senza criterio e muri sporchi e spesso imbrattati, Napoli resta una delle mete preferite nel Mondo.

Sono molti gli stranieri che giorno dopo giorno mettono piede in questa città. Una realtà caratterizzata da aspetti socio culturali ancorati a tantissime vecchie tradizioni popolari ma soprattutto da tantissime attrazioni dovute al patrimonio culturale.

Non resta che prendere lo zaino in spalla e andare a visitare questi posti pazzeschi

Chiunque si trovi a Napoli per la prima volta, si sente avvolto da una sensazione diversa rispetto ad altre città e tende ad amarla col tempo. La città è molto caotica e in continuo movimento, ma è ben organizzata sotto il profilo dei trasporti ed è ben collegata per visitare questi 3 posti caratteristici e straordinari.

Non appena si arriva alla stazione di Napoli Centrale, prima di proseguire si può dare uno sguardo panoramico a Piazza Garibaldi, assaporando una speciale sfogliatella e un ottimo caffè. Un connubio perfetto per poter iniziare il nostro viaggio avvolti dalla storia di una città molto diversa dalle altre.

Dopo aver fatto questa piacevole pausa si potrà raggiungere il cuore di Napoli prendendo la metropolitana e fermandosi a Piazza Dante. Una delle piazze più importanti di Napoli dove si può accedere a una delle arterie più famose, Spaccanapoli. Chiamata così per la lunga strada che attraversa il centro storico spaccando letteralmente Napoli in due.

3 posti caratteristici e straordinari di questa città amata da tutto il Mondo da visitare gratis anche in un solo giorno

Da Piazza Dante, girando a sinistra, si può raggiungere a piedi Port’Alba, una strada ricca di librerie. Qui tra negozi storici e venditori ambulanti è possibile acquistare un libro anche ad 1 euro o trovare edizioni o tirature introvabili. Dopo aver curiosato, non si potrà fare a meno che gustare la famosissima pizza a portafoglio al costo poco più di 2 euro per proseguire a pancia piena tra le strade della città.

Finita la strada, si potrà girare a destra per arrivare alla bellissima Basilica di Santa Chiara ad ingresso gratuito. Qui si potrà ammirare la più grande basilica gotico-angioina della città. Ma per accedere all’area più interessante, il monastero, si dovrà pagare un ticket. Ciò comprende i 4 chioschi monumentali e la possibilità di ammirare dei magnifici affreschi di Giotto, le maioliche policrome e molto altro.

Successivamente si può proseguire per via dei Tribunali verso il Duomo di Napoli. Un affascinante luogo di culto intriso di storia e di mistero, soprattutto per il sangue di San Gennaro conservato in un’ampolla. Qui si può ammirare, volendo, anche il tesoro di San Gennaro con un ticket che costa pochi euro.

