3 pose che ci renderanno più belle e magre nelle foto delle nostre vacanze estive e quelle da evitare assolutamente

I cellulari hanno portato la fotografia al grande pubblico. Tutti noi possiamo creare delle piccole opere d’arte con il nostro telefono a portata di mano. I social poi hanno fatto della fotografia un business. Per questo spopolano in rete tutta una serie di preziosi consigli che ci permettono di apparire al meglio nelle nostre foto. Abbiamo selezionato queste 3 pose che ci renderanno più belle e magre nelle foto delle nostre vacanze estive mentre queste sono da evitare assolutamente.

Posa numero 1

La prima posa ha come obiettivo ridurre la circonferenza dei fianchi formando una piacevole forma ad S. Infatti, sono spesso questi a diventare i protagonisti indesiderati della foto. Questo è particolarmente vero dato il largo utilizzo che facciamo di pantaloni attillati. Come evitare quindi l’effetto prosciutto? Tutto sta nel posizionale le gambe nel modo giusto. Una gamba deve stare avanti all’altra. In questo modo un fianco sarà più in alto dell’altro, creando delle belle curve. Se poi mettiamo un piede di fronte all’altro, creeremo un effetto ottico che farà diminuire la larghezza dei fianchi. Se puntiamo il piede portato avanti, contrarremo naturalmente la gamba che apparirà più magra e tonica.

Posa numero 2

Più che una posa, il secondo suggerimento riguarda l’angolazione della foto. Infatti, se anche noi seguiamo tutti i consigli elencati sopra, potremmo non raggiungere il risultato sperato. Questo può succedere spesso se la foto è completamente frontale. Se invece veniamo inquadrati con un’angolazione a ¾ potremo mettere in evidenza i lati migliori. Se vogliamo rivolgere comunque lo sguardo in camera, giriamoci solo all’ultimo secondo. Questo donerà più spontaneità alla foto e appariremo più belle. Se ci pensiamo bene, è così che fanno le modelle.

Posa numero 3

L’ultima posa riguarda il temuto doppio mento. A volte questo appare anche nelle persone che non ce l’hanno. Questo succede perché scattiamo una foto dal basso verso l’alto. Bastano anche pochi centimetri e l’effetto è evidente. Il contrario avviene se scattiamo dall’alto verso il basso. Viso e corpo appariranno immediatamente più magri. Se però vogliamo una nostra foto scattata di profilo ottenendo una linea del mento definita, la posa è una sola. Alziamo leggermente la testa per tendere il collo così da farlo sembrare più magro. Poi attacchiamo la lingua al palato. Con questo semplice gesto possiamo togliere anche 3 centimetri dal nostro sottomento!

