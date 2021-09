Una spaghettata condita con un sugo piccante e molto aromatico, una focaccia farcita e un dessert che, nel nome, richiama la Germania ma fu inventato da un siciliano.

Nell’articolo di oggi troveremo i consigli per un ottimo pranzo con due ricette e un goloso semifreddo. 3 piatti facili e veloci da realizzare per un pranzo squisito e trasformare la solita domenica in qualcosa di sfizioso! Vediamo subito quali sono.

Spaghetti con pesto calabrese

Ingredienti per 4 persone e procedimento:

400 g di spaghetti;

5 pomodori ramati;

1 peperone rosso;

250 g di ricotta;

100 g di pecorino grattugiato;

1 cipolla rossa di Tropea;

peperoncino in polvere;

origano;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe q.b.

Pulire, lavare e tagliare i pomodori e il peperone a pezzetti e la cipolla a fette. In un tegame con l’olio, quindi, appassire la cipolla per dieci minuti. Unire, poi, le altre verdure e continuare la cottura per altri dieci minuti. Insaporire con un pizzico di peperoncino, salare, pepare.

Dopo di che, frullare il tutto con un frullatore a immersione. Aggiungere la ricotta e il pecorino e mescolare fino a ottenere un pesto cremoso. Cuocere gli spaghetti in acqua salata, scolarli e condirli con il pesto preparato. Infine, servirli con l’origano.

Focaccia mozzarella e pomodori

Ingredienti per 4 persone:

500 g di farina;

400 g di mozzarella;

4 pomodori;

200 g di funghi porcini sott’olio;

5 g di lievito di birra fresco;

basilico;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Su una spianatoia disporre la farina a fontana, formare un buco al centro, unire, poi, il lievito (sciolto in 50 g di acqua), 20 g di olio e 5 g di sale. Versare a filo 250 g di acqua e impastare fino a ottenere un panetto morbido ed elastico. Disporre il panetto in una ciotola, coprire con la pellicola e lasciare lievitare per due ore in un luogo tiepido.

Passate le due ore, stendere l’impasto in una teglia unta con l’olio, coprire con la pellicola e lasciare levitare per un’altra ora. Spennellare, quindi, l’impasto con l’olio stemperato in poca acqua, salare in superficie e infornare a 200 gradi per 40 minuti.

A cottura ultimata, farcire la focaccia con la mozzarella, i pomodori e i funghi affettati. Infine, guarnire col basilico.

Dopo queste due squisitezze salate, non ci resta che passare al dolce. Vediamo, quindi, come preparare un ottimo dessert.

Bavarese al limone

Ingredienti per 6 persone e procedimento:

5 tuorli;

150 g di zucchero;

mezzo litro di latte;

mezzo litro di panna fresca;

2 limoni;

20 g di gelatina in fogli.

Mettere a bagno la gelatina in acqua fredda per dieci minuti. In un tegame, scaldare il latte con la scorza grattugiata di un limone. In una ciotola, invece, montare i tuorli con lo zucchero, versare a filo il latte e il succo dell’altro limone e mescolare.

Trasferire in un tegame, unire la gelatina strizzata e cuocere a fuoco basso, fino a ottenere una crema della temperatura di 82 gradi. Togliere dal fuoco, versare nella ciotola e lasciare raffreddare.

Incorporare, quindi, la panna montata a neve e mescolare delicatamente con una spatola fino a ottenere un composto spumoso. Infine, versare in uno stampo per budino spennellato con acqua, livellare con la spatola e conservare in frigo per 12 ore prima di servire.