3 piante che amano il sole e non lo temono anzi crescono ancora più belle e rigogliose. 3 piante stupende che abbelliranno il nostro giardino rendendolo il più bello di tutti e facendo salire l’invidia di vicini e passanti. Piante che fanno dei loro colori e dei loro profumi il vero motivo per il quale non resisteremo a piantarle e curarle.

Il fascino eterno della Petunia

È forse la principessa dell’estate tra le piante che amiamo esporre nei vasi sospesi o nelle decorazioni scenografiche più ardite. Parliamo della Petunia, anzi delle Petunie che pochi sanno esistere in oltre 40 varianti diverse. Avremo la possibilità di scegliere tra un’infinità di colori a nostro piacere che inonderanno di luce e vita i nostri balconi. Attenzione però a due cose molto importanti: queste piante temono il vento e la pioggia forte. Quindi in previsione di ferie o temporali in arrivo mettiamole al riparo.

Tanto sole per questa pianta che continua a fiorire ininterrottamente tra primavera e autunno per almeno 6 mesi infischiandosene del tempo. È la Bidens che pochi conoscono ma invaderà di giallo intenso il nostro prato di casa. Una pianta che fiorendo nel periodo più caldo dell’anno è molto robusta ma allo stesso tempo ama essere concimata abbastanza spesso. Il che vuol dire ogni due settimane avendo cura di lasciarla crogiolarsi in pieno sole.

La passione delle nonne

Una volta le nonne amavano questo fiore che adesso ha perso un po’ di preferenze nella classifica dei più amati. E, sinceramente non capiamo perché visto che la Campanula sa regalare sempre dei fiori dalle tonalità stupende. La sua caratteristica migliore è quella di crescere velocemente e a perdita d’occhio tanto da essere usata per le aiuole decorative. È bellissima anche piantata nei vasi belli grandi da mettere sul terrazzo o sui vialetti di accesso del giardino.

