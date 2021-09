Nonostante l’arrivo dell’autunno sia spesso atteso con sollievo dopo i caldi mesi dell’estate, porta con sé anche un po’ di malinconia. Foglie che cadono e alberi che si spogliano, con madre natura che si prepara al lungo letargo invernale. Ma se amiamo particolarmente fiori e piante e non vogliamo abbatterci col grigiore invernale, ecco 3 piante speciali e resistenti da tenere in casa in autunno tra colori e profumi. Abbiamo profittato del consiglio dell’esperto di giardinaggio per dare ai nostri Lettori qualche suggerimento utile in materia.

La pianta perfetta per la semplicità della manutenzione

Bella ma nello stesso tempo molto semplice da curare è la dracena, che però, diciamolo subito, ha bisogno di tutta la luce autunnale possibile. Con le sue caratteristiche foglie verdi è così maggiormente conosciuta, ma esistono delle varianti in rosa e rosso che sono davvero splendide. Si adatta perfettamente al classico habitat invernale di casa con temperature tra i 15 e i 25 gradi. Attenzione, però a non scendere sotto questi minimi perché la pianta potrebbe seccarsi e morire. Come dicevamo non richiede manutenzioni e cure particolari e dobbiamo innaffiarla solo ed esclusivamente quando il terreno è secco. Posizioniamola possibilmente davanti alle finestre ma non vicino ai termosifoni.

3 piante speciali e resistenti da tenere in casa in autunno tra colori e profumi

Così simile alla margherita, la gerbera è uno dei fiori preferiti da chi vuole mantenere viva e vivace la casa anche in autunno. Parliamo di una pianta perenne, semplice da seguire, che in casa ha bisogno principalmente di tre cose:

posizione luminosa;

innaffiatura costante ma non abbondante;

vaso ampio.

Una piccola ma significativa differenza nella sua esposizione: la gerbera ama la luce, ma non quella diretta del sole. Quindi facciamo attenzione al suo posizionamento davanti alle finestre di casa.

Questa meravigliosa sconosciuta

Potremmo davvero definire la yucca come la pianta con il maggior rapporto qualità-rarità. Nel senso che questa pianta dall’aspetto selvaggio, con foglie quasi desertico-tropicali, fiorisce proprio adesso ma è conosciuta quasi solo dagli esperti. Acquistandola proprio in questi giorni assisteremo all’apice della sua fioritura, con uno scenario bellissimo di fiori bianchi e perlati. Ama tanta luce, temperature sempre sopra i 10 ° e un terreno particolarmente asciutto. Diamole infatti da bere solo quando la terra è proprio secca. Ricordiamoci queste operazioni fondamentali per evitare che le nostre piante da frutto soffrano d’inverno, mantenendosi belle e sane.

