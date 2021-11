Autunno e inverno sono i mesi peggiori per quanto riguarda l’umidità in casa. L’escursione termica fra dentro e fuori rende più facile la formazione di muffa e, di conseguenza, gli ambienti di casa molto umidi. Seppur sembra difficile eliminare l’umidità da casa e avere un ambiente più salubre esistono dei metodi naturali per risolvere questo problema. In questo caso ci possono venire incontro le piante d’appartamento. Esistono, infatti 3 piante molto belle per arredare la casa ma anche per combattere la muffa e l’umidità e tutelare la propria salute.

Depurare l’aria, purificare la casa ed eliminare quel senso di pesantezza dovuto dall’umidità in casa sarà semplicissimo e senza alcuno sforzo. Prima di andare a svelare quali sono queste piante miracolose è opportuno ricordare che non dobbiamo eccedere con l’acqua per innaffiarle. Infatti l’eccesso di acqua potrebbe favorire la formazione di muffe sul terriccio, difficile poi da debellare.

Casa e salute in pericolo, ecco perché

È risaputo che la muffa si crea in ambienti umidi. Questa potrebbe compromettere la nostra salute in quando rilascia delle spore tossiche che non dovrebbero mai essere inalate. La miscela tra il vapore acqueo e le micotossine rilasciate dalle muffe che potrebbero presentarsi è deleteria per la nostra salute.

Nelle situazioni più gravi potremmo ritrovarci dinnanzi a problematiche quali:

problemi respiratori, irritazioni cutanee, allergie causati dal contatto con la muffa;

dolori articolari, reumatici e alle ossa causati dall’ambiente umido.

Oltre alla nostra salute, anche la nostra casa potrebbe essere a rischio quando umidità e muffa convivono con essa. L’intonaco dei nostri muri potrebbe rovinarsi screpolandosi, rigonfiandosi o addirittura spaccandosi. Non solo, anche i mobili nei pressi delle zone più umide potrebbero rigonfiarsi e danneggiarsi.

Proprio per questi motivi, se abbiamo queste problematiche in casa, dobbiamo subito correre ai ripari.

3 piante molto belle per arredare la casa ma anche per combattere la muffa e l’umidità e tutelare la propria salute

Senza ricorrere a prodotti chimici, anch’essi deleteri per la nostra salute, perché non affidarsi alla natura? Oltre a tenere la casa sempre ben arieggiata, queste piante, abbelliscono immensamente la casa, assorbendo tutta l’umidità presente e purificando l’aria circostante. Ecco quali possiamo scegliere:

giglio della pace: grazie alle sue foglie, le piccole particelle d’acqua che si trovano nell’aria circostante verranno assorbite. Una pianta dalle poche pretese che fiorisce con pochissima luce solare, quindi perfetta per l’interno;

pianta ragno: non necessita di grande manutenzione. Dall’aspetto maestoso con le sue foglie affusolate e lunghe che ricordano le zampe di un ragno che scendono giù dal vaso. Stupefacente come riesce ad eliminare fino al 90% degli agenti inquinanti dell’aria in casa ed assorbire fino al 20% di umidità;

lingue di suocera: l’assorbi-umidità per eccellenza. Attraverso le sue larghe foglie riesce ad assorbire tutto il vapore acqueo presente nell’aria. Se l’ambiente è particolarmente umido, la pianta, non ha bisogno neppure di essere innaffiata. Posizionare una Sanseveria (nome ufficiale) in bagno o in cucina eliminerà l’umidità e purificherà l’aria circostante debellando puzze e cattivi odori.